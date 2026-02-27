La Liga cambia el horario del Real Madrid-Celta tras el sorteo de octavos de la Champions

Cambio a los horarios de la jornada 27 de la Liga. Después del sorteo de la Champions y del calendario establecido por UEFA, la patronal de Tebas ha tenido que modificar la fecha de los partidos de Real Madrid y Barcelona. El partido que disputarán los de Arbeloa antes de medirse al Manchester City, en la ida de octavos que se jugará en el Santiago Bernabéu, cambia de día y de hora. La Liga lo retrasa al domingo 8 de marzo, a las 16:15 horas.

Después del sorteo y que la UEFA haya hecho públicos los horarios, la competición ha tenido que mover los horarios de los tres partidos. Todo, debido a su empeño de no dar un trato justo a los equipos que juegan Champions League, poniéndoles a jugar viernes y sábado. Al querer que jueguen o sábado o domingo, la Liga se ve obligada a cambiar la fecha de los partidos de los dos grandes.

Los partidos de Real Madrid y Barcelona estaban programados, respectivamente, para los días 7 y 8 de marzo. Al jugar los blancos el miércoles y los culés el martes, Tebas ha decidido variar el orden que estaba previsto. De esta manera, el Barcelona se medirá al Athletic en San Mamés el próximo 7 de marzo a las 21:00 horas, hora en la que en un primer momento el Real Madrid jugaba en Balaídos.

Debido a este cambio, al Real Madrid se le ha reubicado también en el calendario. El conjunto blanco jugará contra el Celta de Vigo, finalmente, a las 16:15 horas del domingo 8. Pasan, de esta manera, a ocupar el horario en el que estaba previsto que se disputará el Athletic-Barcelona.

Quien no verá variado su horario será el Atlético. Los rojiblancos jugarán el sábado a las 18:30 horas ante la Real Sociedad, en el Metropolitano. Es la hora que estaba establecida desde un primer momento. Al jugar el miércoles en Champions contra el Tottenham, el horario de los de Simeone se mantiene igual que estaba.

Sin cambios en la jornada 28

La siguiente jornada, la 28, en la que el Real Madrid recibirá en el Bernabéu al Elche no se verá modificada. Los blancos juegan el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas. Al jugar contra el Manchester City el siguiente martes, el 17, la vuelta que se celebrará en el Etihad, la fecha del partido no se cambiará. Tampoco lo harán los partidos de Barcelona y Atlético en esa jornada.