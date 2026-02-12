Florentino Pérez pone la línea roja: el Real Madrid jamás se reconciliará con Javier Tebas

El Real Madrid ha cambiado el rumbo del fútbol europeo con el principio de acuerdo alcanzado con la UEFA «por el bien del fútbol europeo de clubes». Lo que parecía imposible se ha hecho realidad después de tres meses de intensas negociaciones, en las que las figuras de Florentino Pérez, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de la European Football Clubs, han sido decisivas para lograr un entendimiento que se formalizará por completo cuando las bases del acuerdo estén plasmadas por escrito. Ahora bien, que nadie confunda esta reconciliación entre el club de las 15 Copas de Europa y el máximo organismo continental con un posible acercamiento a la Liga de Javier Tebas porque eso no sucederá en el mandato de Florentino Pérez.

En el Real Madrid, mientras siga el actual presidente y su Junta Directiva, tienen muy claro que jamás se sentarán con la patronal para negociar ningún acuerdo ni, mucho menos, para buscar una paz imposible. Desde Valdebebas perciben a Tebas como un interlocutor inaccesible, algo diametralmente opuesto a Ceferin, quien ha puesto todo de su parte para reconstruir la relación con Florentino Pérez y la entidad madridista.

Minutos después de hacerse público el principio de acuerdo, en Valdebebas se bromeaba sobre el tiempo que tardaría Javier Tebas en acudir a su red social favorita, X, para arremeter contra el Real Madrid. A las 17:49 horas, con vídeo de Florentino Pérez incluido, llegó el mensaje. Cero sorpresa, pero la confirmación de una vez más de que la entidad madridista sólo participa en la Liga cuando las condiciones son razonables y cualquier intento de acercamiento con Tebas sigue siendo inalcanzable en estos momentos de su historia.

Ceferin celebra el regreso del Real Madrid

En el Comité Ejecutivo de la UEFA celebrado en Bruselas, Aleksander Ceferin mostró su satisfacción por el principio de acuerdo alcanzado con el Real Madrid. «Los clubes aportan ambición a todo este deporte. Y si hablamos de los clubes, tengo que referirme a lo de ayer. Estoy encantado de que el Madrid y el Barcelona se sumen de nuevo a nuestra familia. La verdad es que todos estábamos cansados. Quede claro: nunca perdimos el respeto mutuo con Florentino ni nuestro amor por el fútbol, aunque tuvimos nuestras diferencias. El único ganador es el fútbol. Y gracias a Nasser, porque su liderazgo ha sido clave para volver a estar unidos», aseguró el máximo mandatario del fútbol europeo.

Además, aprovechó para enviar un mensaje claro a Javier Tebas y su obsesión por llevar partidos de la Liga fuera de España: «Las ligas nacionales sacan su fuerza de sus aficionados, y exportar esos partidos al extranjero debilita la conexión y erosiona la lealtad. No se puede privar a la gente del fútbol en sus casas. No se puede sacrificar la base. Más de 55 millones de euros van al fútbol base, y esto demuestra que la unidad empieza desde el fútbol en tu territorio».