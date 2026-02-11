Así se ha alcanzado un acuerdo histórico: tres meses de reuniones, con el PSG y sin rastro del Barcelona

La Superliga es pasado gracias a un acuerdo histórico sellado a tres partes, entre UEFA, Real Madrid y la European Football Club (antigua ECA), tras tres meses de intensas negociaciones entre los presidentes de ambas entidades: Aleksandr Ceferin, Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi. No ha habido rastro del otro club que permanecía en el proyecto hasta el pasado sábado, un Barcelona cuya participación en las reuniones ha sido nula. Todos salen ganando en pacto a tres bandas.

El acuerdo alcanzado se ha logrado «en beneficio del fútbol europeo», como revela el club en un comunicado. Las tres partes «han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología», que tendrá que ser explicado en profundidad en los próximos días.

De esta forma, el fútbol europeo deja las disputas de los últimos años a un lado, donde el Real Madrid había liderado la rebeldía de los grandes contra el poder de la UEFA, al considerar que ejercía un abuso de poder al aprovecharse de lo que generaban los propios clubes. Tras varios años de ruptura total, en los últimos tres meses las posturas se han acercado, con Ceferin poniendo mucho de su parte para lograr un entendimiento.

Desde Nyon entendían que el Real Madrid no podía seguir más tiempo en guerra con la UEFA, por lo que era necesario lograr un acuerdo entre las partes para dejar atrás las demandas cruzadas por la Superliga. De esta manera, en los últimos tres meses se han agilizado los contactos hasta alcanzar un acuerdo a tres bandas entre el club –que era el único representante del proyecto alternativo–, el organismo europeo y la organización que agrupa a los grandes clubes europeos, liderada por el París Saint-Germain y su presidente Al-Khelaifi.

El fútbol en abierto, la cuenta pendiente

El Real Madrid intentó lanzar un proyecto rompedor que aunara a los grandes equipos del fútbol continental. Una liga similar a la Euroliga de baloncesto, aunque con el paso del tiempo se entendió que la meritocracia debía primar, por lo que además se establecerían divisiones. Con el dinero obtenido se regaría a las ligas nacionales, para que no perdieran potencial.

Como han especificado en el comunicado, se respetarán los méritos deportivos como ha sucedido hasta ahora, para participar en esta Champions. Queda como punto pendiente el que era el primer objetivo del Real Madrid: que el fútbol fuese en abierto por televisión. En el Mundial de Clubes se comprobó que es posible emitir en abierto las grandes competiciones, como reclama la entidad madridista. Será el gran aspecto a abordar en un futuro próximo para poder cerrar el acuerdo definitivo.