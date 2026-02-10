Los jugadores del Real Madrid se conjuran de cara al tramo decisivo de la temporada

La plantilla del Real Madrid se ha ido de cena para conjurarse de cara al tramo más importante de la temporada. El restaurante elegido ha sido 61., uno de los locales de moda de la capital, situado en el número 61 de la calle José Abascal. Allí, Vinicius ha publicado una instantánea de toda la plantilla, de lo que ha sido una reunión para cerrar filas de cara al tramo más importante de la temporada, donde deberán reencontrar las buenas sensaciones en su fútbol y mantener los buenos resultados de los últimos encuentros para poder optar a los dos títulos por los que aún pelean.

Prueba de ello es que ninguno de los 24 futbolistas de la plantilla ha faltado a la cita. Como se aprecia en la imagen que fue publicada por el delantero brasileño, el Real Madrid acudió al completo, aunque sin el cuerpo técnico, al citado restaurante justo el día en el que volvían al trabajo para comenzar a preparar el partido contra la Real Sociedad y antes de entrar en una semana clave en el devenir de la temporada.

De esta manera, refuerzan la unión del vestuario, tras unos meses de lo más complicados, en los que se llevaron los primeros varapalos de la temporada en forma de eliminación. Cayeron en la Supercopa de España, poniéndose además fin a la complicada etapa de Xabi Alonso, y en Copa del Rey en el que fue el primer partido de Arbeloa al frente del primer equipo, además de quedarse fuera de los octavos de final de la Champions, viéndose abocados a jugar la repesca.

Precisamente, ese playoff ante el Benfica que deberán disputar la próxima semana será la gran prueba de fuego de la temporada. El conjunto lisboeta pondrá de nuevo a prueba a los blancos, tras ganarles en la última jornada de la fase de liga por 4-2. La eliminatoria ante los de Mourinho será clave de cara a la resolución del curso, puesto que implicaría estar entre los 16 mejores del continente o caer a las primeras de cambio.

También será fundamental el duelo del próximo fin de semana, previo a la ida de ese playoff, ante la Real Sociedad en Liga. Los blancos han mostrado mayor solidez en la competición doméstica, donde cuentan los partidos de Arbeloa por victorias, contra Levante, Villarreal, Rayo y Valencia, de los que tres se encuentran en la parte baja de la tabla, peleando por el descenso.

Eso sí, los donostiarras llegarán al Bernabéu tras jugar la ida de semifinales de Copa contra el Athletic. Será, además, una oportunidad para que el conjunto blanco duerma como líder provisional de la Liga, algo que no sucede desde que perdieran la primera posición en plena caída libre de Xabi Alonso, a primeros de diciembre.