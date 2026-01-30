El Real Madrid tendrá su revancha con el Benfica de Mourinho en dieciseisavos de la Champions

El Real Madrid se medirá al Benfica en el playoff de la Champions. Los blancos jugarán el partido de ida en Da Luz el 17 o 18 de febrero, mientras que una semana después se celebrará el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Si pasan, los de Arbeloa se medirá en octavos de final al Sporting de Portugal o al Manchester City.

Por otro lado, el Atlético de Madrid se medirá al Brujas en Bélgica. El partido de ida se celebrará en el estadio Jan Breydel, mientras que el encuentro de vuelta se jugará en el estadio Metropolitano a la siguiente semana. Los rojiblancos acabaron en la posición número 14 la fase liga.

El Real Madrid se volverá a medir, por lo tanto, al Benfica, mismo rival contra el que jugó y perdió el pasado el pasado miércoles en el estadio de Da Luz. Los blancos cayeron derrotados por 4-2, recibiendo un gol en el último segundo del portero rival. Con esta derrota, los de Arbeloa cayeron del top-8 de la Champions. Será el regreso de Mour

Por otro lado, el Borussia Dortmund se medirá a la Atalanta con la vuelta en Bérgamo. El Olympiacos se verá las caras con el Leverkusen por segunda vez esta temporada, la Juventus al Galatasary y habrá duelo galo entre Mónaco y PSG. El Newcastle vaiajará a Azerbaiyán para medirse al Qarabag y el Inter se cruzará con el Bodø/Glimt.

Emparejamientos del ‘playoff’ de la Champions

Benfica-Real Madrid

Bodø/Glimt-Inter de Milán

Mónaco-PSG

Qarabag-Newcastle

Galatasaray-Juventus

Brujas-Atlético de Madrid

Borussua Dortmund-Atalanta

Olympiacos-Bayer Leverkusen