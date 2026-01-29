Antonio Esteva analiza en su habitual ZOOM lo más destacado del Benfica 4-2 Real Madrid de Champions League. Mourinho volvió a señalar el camino a los blancos con un auténtico partidazo de los jóvenes jugadores del Benfica. Los lusos se meten por los pelos en la siguiente ronda pero, sobre todo, por talento y trabajo al servicio del equipo.

Justo lo que le falta a este Madrid que sigue ‘predicando’ con egos en un desierto de resultados. Sólo se salvan, como es habitual toda la temporada, Mbappé y Courtois. No era el espíritu de Juanito, era el de Cristiano, Kroos y Modric. Autoexigencia, calidad, constancia y colectivo. Esa era -y puede volver a serlo- la fórmula del éxito del Madrid. Mourinho siempre tiene razón.