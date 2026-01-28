El Madrid dobla la apuesta por Vinicius y Mbappé: ‘el club de los 100’ que arrasa en la Champions

Nadie marca más goles que Mbappé y ningún jugador asiste tanto como Vinicius cuando se trata de la Champions League, la mejor competición de clubes del mundo que encara su última y decisiva jornada de la fase liga. Vini y Kylian son la mejor dupla sin lugar a dudas, la que más goles genera para un equipo y además desde hace tiempo. Al menos cinco años en la cima, desde la atípica temporada de la pandemia en la campaña 20-21. Por eso, desde la cúpula del club, se dobla la apuesta por una delantera capaz de ‘fabricar’ títulos tan unidos al Madrid como la Copa de Europa.

Ni City, ni Bayern… ni siquiera el Barça

Haaland, Kane, Lewandowski, Lamine o Salah aparecen, y muy de fondo, en el retrovisor de los dos delanteros del Real Madrid. Vini Jr. y Mbappé son los que más goles generan para su equipo en toda la competición y alcanzan una cifra tan redonda como mágica: 100 goles fabricados entre ambos en estas últimas cinco campañas. Lideran por sus pases decisivos y remates a la red hasta llegar a esta última, y definitiva, jornada 8 de la presente Liga de Campeones. El Bernabéu puede presumir de contar con el pichichi, Kylian con 39 tantos, y el mejor asistente, Vinicius con 25 asistencias, de la élite del fútbol.

Vinicius vale por dos

El brasileño, recuperado para la causa por Arbeloa, está volviendo a su mejor versión, como demostró frente al Mónaco con un gol y otros tres más elaborados de forma indirecta también. Esa forma tan explosiva de jugar lo sitúa en lo más alto de este ranking elaborado con los datos de Transfermarkt.com, uno de los portales más prestigiosos de análisis.

Vini suma 51 puntos en total, 51 tantos en los que el extremo del Madrid ha contribuido con éxito al origen o el desenlace de la jugada. 26 dianas y 25 asistencias son las dobles figuras a las que muchos aspiran, pero que sólo alcanza el atacante del Bernabéu. Vini es además, y con mucha diferencia, el máximo asistente (25) de toda la Liga de Campeones en este periodo.

Kylian: un ‘killer’ que juega y hace jugar

Mbappé es el gol. Pero también la lectura de juego en el frente de ataque. Un delantero total y letal. El galo es segundo tras su pareja de baile, Vinicius, con 49 puntos después de anotar 39 goles y servir 10 asistencias al resto del equipo entre PSG y Real en esta horquilla de tiempo. Pero Mbappé es, sobre todo, el máximo goleador en este lustro y también en la presente temporada con 11 dianas -un póker al Olympiacos, un hat-trick en Almaty y dos dobletes contra Marsella y Mónaco-.

El récord de goles en una sola temporada de Champions League lo ostenta otro ‘killer’ descomunal como Cristiano Ronaldo. En la temporada 2013-2014, el luso perforó 17 veces la portería rival -un hat-trick al Galatasaray y cuatro dobletes: Juventus, Copenhague, Schalke 04, por dos veces, y Bayern Munich-. Un curso para el recuerdo que culminó con la Décima precisamente en Lisboa, en el Estadio Da Luz, que es la próxima parada para Mbappé…

Lo que resta para sumar 7 en 7 (y batir al 7)

El ídolo a tiro. Cristiano en el horizonte de Mbappé. Si al francés le respetan las lesiones y el Madrid llega hasta la final, le quedarían como mínimo los dos partidos de octavos, los dos de cuartos, los dos de semis y la hipotética final en el Puskás Aréna de Budapest, otro jugador mítico de la Copa de Europa y del Madrid, para superar, o igualar como hizo con el récord de goles en un año natural, a su admirado CR7. Serían un total de 7 partidos para anotar 7 goles y superar, con 18 en total, a su espejo, el 7 legendario del club.

Así queda el ranking de los 10 más decisivos

Ni Haaland, tercero con 35 goles y 2 asistencias, ni Lewandowski -cuarto, el polaco necesitó más partidos que el noruego para llegar a sus 33 tantos y 4 pases de gol-. Ni siquiera Harry Kane, rival también del francés por la Bota de Oro y quinto de este escalafón, alcanzan a ninguno de los dos atacantes del Real Madrid que se escapan a más de 10 puntos de sus competidores más voraces. Y por si fuese poca aportación, Rodrygo, otro de los héroes de las remontadas de los blancos en Champions.

El ‘otro brasileño’ del club es el siguiente -6º clasificado con 32 puntos- con 21 goles y 11 asistencias por delante del culé Raphinha, el egipcio Salah, el rojiblanco Griezmann y el internacional alemán Leroy Sané actualmente en el Galatasaray turco.