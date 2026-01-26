Un árbitro que expulsó a Mourinho pitará su reencuentro con el Real Madrid

Davide Massa, árbitro italiano que expulsó a José Mourinho hace cinco años, pitará el reencuentro entre el entrenador portugués y el Real Madrid. Desde que se marchó del club blanco en 2013 el luso nunca ha vuelto a enfrentarse a su antiguo equipo en un partido oficial y este miércoles con el Benfica será la primera vez que esto ocurra. En el banquillo madridista, está su antiguo discípulo, Álvaro Arbeloa.

Mourinho, conocido entre otras cosas por sus duras críticas contra el arbitraje en España y otros países, se reencontrará también con un trencilla que le expulsó por protestar cuando dirigía a la Roma. Fue el 24 de octubre de 2021 en un encuentro de la Serie A contra el Nápoles, en el que Luciano Spalletti, entonces técnico del conjunto napolitano, también vio la tarjeta roja.

En el caso del Real Madrid, será la segunda vez que cuenten con el arbitraje de Davide Massa, que dirigió en la temporada 2023-24 la vuelta de los octavos de final contra el Leipzig, con resultado de 1-1 que clasificó a los blancos a cuartos tras el 0-1 de la ida en Alemania. Este miércoles (21:00 horas) estará en el estadio Da Luz de Lisboa para ser juez y parte del reencuentro entre Mourinho y el equipo merengue.

Massa ha pitado tres partidos en la Champions League durante el presente curso. Todos en fase de liga y con equipos españoles como protagonistas. El primero fue la goleada del Arsenal al Atlético de Madrid en Londres (4-0) y un mes más tarde la paliza con resultado idéntico del Borussia Dortmund al Villarreal en Alemania. El pasado 9 de diciembre también estuvo en la victoria del Barcelona por 2-1 contra el Eintracht de Frankfurt.+

Massa sacó roja a Mourinho en 2021

Este lunes la UEFA ha dado a conocer todas las designaciones arbitrales para la última jornada de la Champions que se disputará de manera unificada con 18 partidos a la vez el miércoles. Si Massa será quien dirija el Benfica-Real Madrid, el francés Benoit Bastien estará en el duelo del Barça ante el Copenhague.