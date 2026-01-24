Mbappé y lo que le dijo a Brahim tras marcar un penalti a lo Panenka contra el Villarreal

Kylian Mbappé tuvo un gestazo con Brahim Díaz en el descuento del Villarreal-Real Madrid (0-2). El francés, autor de un doblete este sábado en el estadio de La Cerámica, dedicó su segundo al internacional con Marruecos tras marcar un penalti a lo Panenka, una técnica que trató de aplicar erróneamente su compañero en la final de la Copa África, un fallo histórico en la prórroga contra Senegal cuando podía servir el título en bandeja a la selección marroquí.

Seis días después, Mbappé eligió la misma forma de lanzarlo y batió con éxito a Luiz Júnior, portero del Villarreal, para hacer el 0-2 definitivo. En la celebración, el francés se acordó de Brahim y, mientras se abrazaban, le dijo: «Por ti, por ti». Acto seguido, le dio un beso en la cabeza, un acto de compañerismo que demuestran la grandeza de la estrella del Real Madrid no sólo en lo futbolístico.

Brahim venía de pasar una semana terrible en lo anímico tras fallar esa pena máxima contra Senegal y además este sábado revivió la pesadilla enfrentándose al héroe senegalés en el equipo rival, Pape Gueye. Pero el hispano-marroquí volvió a jugar con el Real Madrid más de un mes después, por primera vez con Álvaro Arbeloa en el banquillo, y, aunque no marcó, vio cómo el cariño de sus compañeros se trasladaba al césped con ese gesto y las palabras de Mbappé tras anotar a lo Panenka desde los 11 metros.