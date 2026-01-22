Brahim, ‘fichaje’ de invierno

El Real Madrid no va a fichar en este mercado de invierno, pero Arbeloa sí tendrá una incorporación de lujo desde este jueves. Brahim Díaz regresa a la dinámica del club blanco tras finalizar su participación en la Copa de África con Marruecos. Hay que recordar que se incorporó a la concentración de los Leones del Atlas tras el duelo contra el Alavés del pasado 14 de diciembre, por lo que se ha perdido los partidos frente a Talavera, Sevilla, Betis, Atlético de Madrid, Barcelona, Albacete, Levante y Mónaco.

Ahora, se espera que entre en la convocatoria para el duelo contra el Villarreal del próximo sábado, aunque parece complicado que pueda tener minutos, ya que está muy mermado físicamente. De hecho, que esté o no dependerá de cómo se encuentre tras la sesión del jueves y la del viernes.

Arbeloa y sus jugadores esperan a Brahim con los brazos abiertos. El jugador sigue en «shock» tras lo sucedido en la final de la Copa de África, ya que falló un penalti en el último minuto que hubiese dado el título a Marruecos. “Tuvo la oportunidad de cambiar la historia del país”, aseguran desde su entorno. El jugador lo está procesando poco a poco, pero todavía necesita tiempo. No obstante, una vez que ponga un pie en Valdebebas recibirá el calor y el cariño de todos sus compañeros y de Arbeloa. Y es que el atacante es uno de los jugadores más queridos de esa caseta.

En cuanto a lo deportivo, Arbeloa tiene muchas ganas de poder contar con Brahim, ya que está convencido de que será un jugador que le aporte muchas soluciones. De hecho, ha sido clave para que Marruecos pudiera disputar la final de la Copa de África. «Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final, es en un porcentaje muy alto por su torneo. Con muchísimas ganas de recibirle y de darle un abrazo. Ha demostrado este mes y el tiempo que ha estado aquí que tiene muchas capacidades y puede adaptarse a varios puestos. Mañana descansamos y el jueves entrenamos. Estará ya con nosotros y los compañeros tienen ganas de darle un abrazo enorme, y ver esa unión entre ellos me hace feliz y confiado para el futuro», aseguró el entrenador del Real Madrid tras el duelo contra el Mónaco.

Muy querido en Marruecos

Al mismo tiempo y a pesar de su fallo, Marruecos está volcado con Brahim. «Le quieren más ahora que antes del penalti. Si pierden, que sea con Brahim, y si ganan, que sea con él», explican los que le están rodeando en los días más complicados. El apoyo del país africano, sin duda, es una bocanada de aire para un jugador muy tocado.