El presidente del Gobierno marroquí apoya a Brahim Díaz: «Entraste en nuestros corazones cuando nos elegiste»

El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, ha salido públicamente para apoyar a Brahim Díaz después de haber fallado un penalti decisivo en la final de la Copa África. El futbolista del Real Madrid tuvo en sus manos dar el título a su selección, pero su error significó que más tarde Senegal fuera campeón en la prórroga.

Fue entonces cuando llegaron horas muy duras para el extremo. A pesar del apoyo generalizado, el jugador recibió todo tipo de insultos y amenazas. Es por ello que su máximo dirigente político destacó que él fue una de las estrellas en todo el torneo: «Tengo un mensaje especial porque vi que Brahim Díaz se afectó mucho. En realidad, fue el descubrimiento de esta edición y el goleador», expresó Aziz en la Cámara de Representantes (cámara baja del Parlamento) durante la sesión mensual de preguntas orales.

«Él eligió por sí mismo entrar en la selección y vestir la camiseta de Marruecos. No entraste solo en el equipo nacional, entraste en el corazón de todos los marroquís», confesó el presidente después de que Brahim eligiese a ‘Los Leones del Atlas’ por delante de España en marzo de 2024. Una decisión después de haberse formado en las categorías inferiores de la Roja.

A pesar de que muchos se quedaron con su penalti fallado a lo Panenka, Brahim Díaz fue premiado como el máximo goleador de la Copa Africana con cinco goles. Previamente, el delantero ya se había disculpado en redes sociales: «Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo», expresó.

Además, el responsable marroquí lanzó un discurso motivador destacando el «espíritu combativo» a pesar de perder en Rabat, reconociendo que el fútbol «tiene victorias y derrotas» a pesar de que «no tuvieron la suerte de su lado». Marruecos se vuelca con Brahim Díaz para cicatrizar una herida que ha hecho daño al país.