Thiago Pitarch, listo para brillar: Arbeloa confía en el canterano y podría ser titular ante el Getafe

Thiago Pitarch ya está prepara. Su gran momento se acerca y puede ser este lunes ante el Getafe. Con Camavinga convalenciente por culpa de un dolencia bucal, el canterano podría estrenarse como titular con el primer equipo del Real Madrid, cumpliendo de esta manera el deseo de muchas voces autorizadas de Valdebebas, quienes ven al de Fuenlabrada como el jugador idóneo para mejorar el juego de los madridistas.

La perla de La Fábrica empieza a ser una realidad. Los técnicos que le ven en el día a día destacan su fortaleza física, cómo toca la pelota, su valentía a la hora de pedir el balón en momentos en los que a otros les quema y cómo no tiene el más mínimo problema para atreverse y dar la cara tras el más mínimo error. «Es un elegido», destacan con ilusión en el entorno del primer equipo madridista.

Álvaro Arbeloa elogió el rendimiento de Thiago Pitarch tras sus últimas actuaciones con el primer equipo en la previa del duelo contra el Getafe. El técnico destacó la velocidad y el dinamismo del joven jugador, subrayando que «es un chico al que se le ve muy rápido y en poco tiempo lo que es capaz de dar a este equipo o al equipo en el que esté. Es extremadamente dinámico, con muchísimo despliegue, trabajo y movilidad. Su mayor cualidad es que tiene una personalidad tremenda y siempre quiere el balón. Es el jugador que normalmente se suele decir que cuando está presionado no se siente presionado. Ha jugado minutos muy importantes y entiendo que la gente se extrañe de que sea capaz de debutar en una eliminatoria de Champions cuando no está ni mucho menos cerrada, pero si lo hace es porque tenía total confianza en que iba a hacer lo que le he visto hacer muchas veces».

Arbeloa también explicó que la confianza del cuerpo técnico no depende únicamente del momento del partido: «Si en vez de ser unos dieciseisavos fuese una final lo hubiese sacado igual porque sé cuáles son sus capacidades, su personalidad y lo que me iba a dar. Los chicos de la cantera tienen todavía más fácil saber lo que quiero de ellos en el campo porque nos conocemos muy bien y llevamos mucho tiempo trabajando juntos».

El entrenador concluyó destacando la proyección del canterano: «Creo que Thiago va a seguir disfrutando de oportunidades con el primer equipo porque está ganándose los minutos cuando sale al campo y en los entrenamientos es un gusto tener un jugador como él. Lo seguiremos viendo en el campo».

La valentia de Arbeloa

La confianza que le está dando Arbeloa está siendo clave para que Thiago Pitarch no deje de evolucionar. Debutó contra el Benfica hace una semana en Da Luz, fue convocado a Pamplona, donde no jugó, y volvió a tener minutos en el estadio Santiago Bernabéu contra los lusos, demostrando su potencial en un encuentro donde los blancos no estaban especialmente brillantes. De hecho, son varios los que creen que su protagonismo debería ser mayor, algo que podría sucedewr ante el Getafe.

Arbeloa decidió que Pitarch diese un paso hacia atrás para dar muchos hacia adelante. Regresó al Castilla, donde encadenó cuatro partidos seguidos. Incluso, jugó con el Juvenil A la UEFA Youth League ante el Olympique de Marsella. Todo estaba planeado por el entrenador del Real Madrid, que sólo quería que el talentoso mediocentro volviese a tener rodaje para empezar a subir con el primer equipo de nuevo y jugar cuando fuese oportuno.