Confianza ciega en Thiago Pitarch: «Lo hace todo bien»

«Thiago Pitarch tiene que jugar más». Este pensamiento cada vez es más unánime en Valdebebas. La perla de La Fábrica empieza a ser una realidad. Los técnicos que le ven en el día a día destacan su fortaleza física, cómo toca la pelota, su valentía a la hora de pedir el balón en momentos en los que a otros les quema y cómo no tiene el más mínimo problema para atreverse y dar la cara tras el más mínimo error. «Es un elegido», destacan con ilusión en el entorno del primer equipo madridista.

La confianza que le está dando Arbeloa está siendo clave para que Thiago Pitarch no deje de evolucionar. Debutó contra el Benfica hace una semana en Da Luz, fue convocado a Pamplona, donde no jugó, y volvió a tener minutos en el estadio Santiago Bernabéu contra los lusos, demostrando su potencial en un encuentro donde los blancos no estaban especialmente brillantes. De hecho, son varios los que creen que su protagonismo debería ser mayor.

Arbeloa decidió que Pitarch diese un paso hacia atrás para dar muchos hacia adelante. Regresó al Castilla, donde encadenó cuatro partidos seguidos. Incluso, jugó con el Juvenil A la UEFA Youth League ante el Olympique de Marsella. Todo estaba planeado por el entrenador del Real Madrid, que solo quería que el talentoso mediocentro volviese a tener rodaje para empezar a subir con el primer equipo de nuevo y jugar cuando fuese oportuno.

Mientras eran muchos los que pensaban que Arbeloa estaba olvidándose de Thiago, los que mejor conocen al canterano saben que la decisión del entrenador del Real Madrid ha sido muy importante. Desde el entorno del jugador dejan claro que el técnico le ha dado confianza y siempre le aseguró que iba a llegar su momento, como pasó en Lisboa, mientras que el futbolista está «tranquilo y motivado». Es consciente de la oportunidad que tiene por delante, pero siempre con los pies en el suelo.

Nadie entendió a Xabi

El de Fuenlabrada estuvo en 11 convocatorias con Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y en dinámica de primer equipo, pero jugó la friolera de cero minutos. Ni en Talavera tuvo la oportunidad, donde sí debutaron otros canteranos que habían pisado mucho menos los campos 1 y 2 de Valdebebas.

En el Real Madrid no terminaron de entender la gestión que hizo Xabi Alonso con el canterano. El donostiarra decidió que estuviese en dinámica de primer equipo, algo que vieron en un primer momento con buenos ojos, pero no comprendieron el motivo que llevó al vasco a no darle la oportunidad en ningún momento.