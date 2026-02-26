El Real Madrid nunca falla a los octavos de Champions

El Real Madrid ganó al Benfica y regresó a su hábitat natural, los octavos de final de la Champions. Sí, con un peaje peligroso que siempre es mejor evitar, pero con el objetivo cumplido. Y es que los blancos ganaron en Lisboa y en la capital de España a los lusos para alcanzar una eliminatoria que es lo mínimo donde los madridistas siempre han estado cuando han participado en la máxima competición continental desde que pasó a tener esta denominación. Es decir, desde 1992.

Desde que la Copa de Europa pasó a llamarse Champions en 1992, el Real Madrid sólo se ausentó en cuatro ediciones (1992-93, 1993-94, 1994-95 y 1996-97). En su primera participación del nuevo ciclo (1995-96), alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante la Juventus. Un Raúl casi inexperto dejó una imagen para el recuerdo chocando cabezas con Pietro Vierchowod. Fue el preludio de una era de dominio.

En 1997-98 conquistó la Séptima, derrotando a la Juventus en la final. 32 años de espera, pero el gol de Mijatovic metió de lleno a los blancos en la época del color. Al año siguiente, el Dinamo de Kiev de Shevchenko sorprendió al campeón, pero luego llegaría una época dorada.

A partir de ahí, el Real Madrid encadenó una dinámica de dominio constante: campeón en 1999-00 ante el Valencia y nuevamente en 2001-02 frente al Bayer Leverkusen, con el inolvidable gol de Zidane. Incluso en años sin título, como 2000-01 o 2002-03, el equipo alcanzó semifinales, reafirmando su peso continental. En esas ediciones fue eliminado por el Bayern y la Juventus.

Entre 2004, cuando parecía que era el año de la Décima, llegó la dolorosa y sorprendente eliminación contra el Mónaco en cuartos. Una caída que era la antesala de varios años de sinsabores continentales. Entre 2005 y 2010 encadenó varias eliminaciones en octavos, su “techo” más bajo en el torneo. Sin embargo, incluso en ese tramo irregular, nunca quedó eliminado antes de esa ronda. A partir de 2010-11 regresó a las semifinales y consolidó una segunda edad dorada.

La segunda edad dorada

La Décima llegó en 2013-14 ante el Atlético y abrió un ciclo que se puede calificar como la segunda edad dorada en la historia del Real Mdrid: cuatro títulos en cinco años (2014, 2016, 2017 y 2018), incluyendo tres consecutivos. El dominio se reactivó en 2021-22 con una edición marcada por remontadas históricas y una nueva corona ante el Liverpool. En 2023-24 volvió a levantar el trofeo, esta vez tras imponerse al Borussia Dortmund.

Ni siquiera en sus campañas más discretas recientes bajó del listón mínimo: octavos en 2018-19 y 2019-20, semifinales en 2020-21 y 2022-23, y cuartos de final en 2024-25, donde cayó frente al Arsenal. Este año ya vuelve a estar en octavos de final, donde espera Sporting de Portugal o Manchester City.