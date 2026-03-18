Real Madrid y Bayern se enfrentarán el martes 7 de abril en el Bernabéu y el miércoles 15 en Múnich

El Real Madrid y el Bayern de Múnich volverán a verse las caras en Europa, en los cuartos de final de la Champions League. Ya hay horarios. La ida de la eliminatoria se celebrará el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu, mientras que el miércoles siguiente, el 15 de abril, se jugará la vuelta en el Allianz Arena. De esta manera, los dos conjuntos jugarán la eliminatoria larga, puesto que entre partido y partido pasarán ocho días.

La UEFA ha anunciado los horarios de las eliminatorias de cuartos de final minutos después de confirmarse, tras la disputa de la vuelta de los octavos. En ellos, el Real Madrid se impuso al Manchester City por un 5-1 global, citándose de esa forma en la siguiente ronda con un Bayern que pasó el rodillo a la Atalanta, ganando 1-6 en Bérgamo y 4-1 en Múnich.