El recuento de canteranos de Arbeloa y su cuerpo técnico en el Bernabéu: «Gonzalo, Carvajal, Fran…»

La cantera del Real Madrid fue la gran protagonista de la victoria merengue ante el Elche en la última jornada de Liga. No le tembló el pulso a Álvaro Arbeloa con 2-0 en el marcador e introdujo cinco futbolistas de ‘La Fábrica’ en la segunda mitad del choque. Hasta siete jugadores con pasado en la cantera blanca llegaron a coincidir sobre el césped del Santiago Bernabéu. Desde el banquillo del Real Madrid hicieron recuento de los canteranos. «Son siete. Está Gonzalo, Carvajal, Fran…», señalaron en el cuerpo técnico.

Las numerosas bajas en la primera plantilla —ante el Elche fueron 10— han ayudado a la presencia de varios futbolistas del Castilla en el primer equipo merengue. El más integrado en la dinámica de los de Arbeloa es Thiago Pitarch, que se ha hecho con un puesto en el once y apunta a repetir de inicio en el Etihad frente al Manchester City. El de Fuenlabrada dejó su lugar a César Palacios a falta de media hora para el final del último partido de Liga, una pista más de su posible presencia en la alineación ante los de Pep Guardiola.

Thiago no formó parte del recuento de canteranos del cuerpo técnico durante la segunda mitad ante el Elche. Julián Carmona (segundo entrenador) y Arbeloa entablaron conversación con dos ‘veteranos’ del cuerpo técnico como Chendo (delegado) y Luis Llopis (entrenador de porteros). Entre todos debatían sobre el número de futbolistas de ‘La Fábrica’ que coincidieron sobre el campo. «Está ‘Gonza’, ‘Carva’, Fran…», indicaron. A ellos se sumaron otros nombres que no forman parte de la primera plantilla y que ingresaron al partido con 2-0 en el marcador. Dani Yáñez, Diego Aguado, Manuel Ángel y César Palacios se unieron a los ya nombrados para alcanzar la cifra de siete canteranos en el césped de forma simultánea.

Arbeloa pone en valor la cantera

En las imágenes ofrecidas por DAZN del ‘cónclave’ del cuerpo técnico se puede apreciar el debate sobre el número de canteranos, aunque parece haber discrepancias. Lo que queda claro es que Arbeloa ha hecho una apuesta decidida por la cantera, pese a que el considerable número de bajas también la haya propiciado. Donde otros buscaron soluciones de emergencia y jugadores fuera de posición, el técnico salmantino ha ‘tirado’ de cantera, una que conoce bien y en la que ha entrenado recientemente -tanto en el Juvenil A como en el Castilla- a varios de los futbolistas que han ganado importancia bajo su mando en las últimas semanas.

¿Cuántos canteranos del Real Madrid llegaron a coincidir sobre el césped?👀 💬»Gonza, está Carva, Fran…»#Super8 pic.twitter.com/yD2WloOmQr — DAZN España (@DAZN_ES) March 16, 2026

En la rueda de prensa postpartido, Arbeloa destacó la labor de ‘La Fábrica’ ante el Elche. «Para alguien que ha sido canterano y que ha llegado al primer equipo tras pasar por muchos equipos, esto es una felicidad máxima», argumentó. “Me ha recordado al Real Madrid de la ‘Quinta del Buitre’. Seguro que Emilio Butragueño está muy orgulloso. Estoy muy feliz por cómo han jugado y seguro que todo el madridismo se habrá alegrado de ver a tantos canteranos», añadió sobre el tema el técnico merengue.