Este sábado es la previa de las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años, uno de los días más importantes para el futuro del club, en el que el socio será quien decida parte de este. Antes de conocer si se mantendrá Florentino Pérez o si Enrique Riquelme, el Palacio de los Deportes no votará por ninguno de estos dos candidatos, sino porque su equipo se meta en las semifinales de la Liga Endesa.

Real Madrid y La Laguna Tenerife lucharán por un billete a las semifinales en el tercer y último partido de cuartos de final que se disputa este sábado a las 18:00 horas en el Movistar Arena. Después de que los dos primeros de la eliminatoria hayan caído del lado del equipo visitante, con victoria de los de Txus Vidorreta en el Palacio (97-98) y paliza blanca en el Santiago Martín (83-118), todo se decidirá en territorio madridista.

Los de Sergio Scariolo recuperaron el factor cancha y ahora tratarán de conseguir su decimotercer triunfo como local en Liga. Su balance en casa es de 12 victorias y seis derrotas, aunque casi todas se produjeron al final de la fase regular, cuando el equipo ya era líder matemáticamente para los play offs. El peligro es real, ya que el Tenerife ha sido quien ha asaltado el Palacio en dos de esas ocasiones.

La primera fue el mes pasado en mayo, con Marcelinho Huertas y Patty Mills liderando a los aurinegros, y la segunda el pasado martes con un último cuarto en el que los triples de Jaime Fernández lo dinamitaron todo. En esta tercera visita del Tenerife, el Real Madrid no tiene margen de error, ya que el que pierda caerá eliminado. Y las semifinales esperan al ganador.

Real Madrid-Tenerife por las semis

El equipo blanco espera que su afición acuda al máximo en el Palacio para un partido que puede ser el último. Fueron alrededor de 7.000 los aficionados que se dieron cita el martes y este jueves serán más, pese a las restricciones de movilidad debido a la visita del papa León XIV a la capital de España. Real Madrid y Tenerife, líder contra octavo, con unas semifinales en el horizonte.