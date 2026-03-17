Manchester City-Real Madrid: prohibido confiarse

Sin confianzas. El Real Madrid regresa al Etihad Stadium, como casi cada año, para jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City (21:00 horas) con una ventaja de tres goles. Hay algún osado, algún valiente, que podría pensar que el 3-0 logrado en el estadio Santiago Bernabéu es suficiente para estar en cuartos de final de la máxima competición continental, pero nada más lejos de la realidad. Más bien, todo lo contrario.

Desde el vestuario del Real Madrid tienen claro que la ventaja lograda en la ida ayuda, pero ni mucho menos será suficiente para poder estar en la siguiente eliminatoria si no hacen un partido completo en Inglaterra. En la plantilla dirigida por Álvaro Arbeloa son plenamente conscientes de que Guardiola les planteará una batalla tan exigente como la de la ida con el único objetivo de intentar dar la vuelta a los tres goles logrados por Federico Valverde en el Bernabéu.

Por otro lado, desde el vestuario madridista también tienen claro que no estar en cuartos de final supondría un golpe anímico casi irreparable para un equipo que este año lo ha pasado realmente mal, que ha atravesado momentos muy complejos, pero que en el tramo final del curso, cuando los títulos se ponen en juego, empiezan a encajar todas las piezas.

La duda de Mbappé

En cuanto a la alineación, la gran duda es si Mbappé estará para ser titular o empezará en el banquillo. El francés ha viajado a Mánchester «porque es el mejor jugador del mundo» y su presencia en el once titular dependerá casi de manera única de sus sensaciones. Si se encuentra listo para jugar desde el inicio lo hará, aunque lo más probable es que empiece en el banquillo y solo participe si la eliminatoria necesita de su presencia. Algo que sería muy peligroso para los madridistas.

También está Jude Bellingham en Mánchester, pero el inglés no será titular en ningún escenario. De hecho, existe la duda de si podrá jugar algún minuto. Todo dependerá de cómo vaya la eliminatoria. Por otro lado, una de las dudas de Arbeloa está en el lateral izquierdo, donde todo dependerá de cómo se encuentre Álvaro Carreras. Si el gallego está bien, jugará; si no llegara, sería Fran García el que ocuparía esa posición.

En busca de la machada

A Guardiola no le queda otra que admitir los errores que cometió en la ida y enmendarlos este martes. Nunca ha logrado el técnico de Santpedor una remontada de este estilo en la Champions League y es posible que deje a un lado los experimentos del Santiago Bernabéu para encomendarse a una táctica simple: poner a los mejores en su sitio.

Rayan Ait-Nouri volverá al lateral izquierdo, Nico O’Reilly pasará al centro del campo y, como no tiene un lateral derecho puro y Abdukodir Khusanov no convenció en el Bernabéu, Matheus Nunes jugará en esa posición, aunque la confianza en el portugués es escasa para un partido de esta envergadura y para frenar los contraataques del Madrid.

La única duda que tiene en el once Guardiola es si volver a jugar con Jeremy Doku, un futbolista que aún está volviendo de lesión, o si poner a un futbolista muy diferente como es Rayan Cherki. Ambos descansaron contra el West Ham United, en un partido en el que Guardiola pudo rotar poco. De los once titulares de este martes, solo Rúben Dias, Doku y Cherki empezaron en el banquillo. Para maximizar el descanso ante los tres partidos en menos de una semana, Guardiola decidió dar este lunes libre a la plantilla.

El estado de ánimo en el City es variado. A la confianza en que se puede remontar, sobre todo si se marca en los primeros minutos, se opone el haber perdido este fin de semana la Premier. El triunfo del Arsenal contra el Everton y el empate de los Sky Blues contra el West Ham dejan la liga a nueve puntos de distancia. Una utopía.

Guardiola se arriesga a perder en un espacio de cuatro días los dos títulos más importantes del curso, una situación que puede empeorar el próximo domingo si caen en la final de la FA Cup contra el Arsenal. La presión para el City es total y muchos ojos estarán puestos en un Erling Haaland que sólo lleva cuatro goles en 2026, dos de ellos de penalti.

Manchester City – Real Madrid: posibles onces