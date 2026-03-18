Arbeloa es ‘Don Perfecto’ en Champions: pleno ante Mourinho y Guardiola en sus dos primeras eliminatorias

Álvaro Arbeloa ha firmado un inicio inmaculado como entrenador en la Champions League. El técnico del Real Madrid se ha apuntado un pleno de victorias en sus cuatro primeros partidos de eliminatorias en la máxima competición continental. Un dato que no había logrado hasta el momento ningún entrenador del conjunto blanco. Los triunfos han llegado ante dos grandes nombres de los banquillos como José Mourinho y Pep Guardiola. Dos técnicos especiales para Arbeloa, que vivió como futbolista la rivalidad encarnizada entre ambos en Real Madrid y FC Barcelona.

El entrenador salmantino asumió el banquillo del primer equipo merengue después de la salida de Xabi Alonso tras la Supercopa de España. Con apenas media temporada en el Castilla a sus espaldas, Arbeloa tuvo ante sí la oportunidad de dirigir a todo un Real Madrid. La condición de entrenador recién llegado va acompañada -en la mayoría de los casos- de una situación deportiva difícil. Si el contexto se presentaba complicado, fue a peor tras la eliminación en Copa ante el Albacete y la debacle en Da Luz que obligó al equipo a disputar el playoff de la Champions.

El Real Madrid de Arbeloa comenzó a construirse desde los buenos resultados en Liga. El conjunto merengue ganó sus cinco primeros encuentros del campeonato doméstico bajo la dirección del nuevo técnico. Arbeloa optó por un perfil conciliador con los jugadores, especialmente con aquellos que habían quedado señalados tras la marcha de Xabi Alonso, como Valverde y Vinicius. Precisamente, ambos han catapultado al Real Madrid en Champions. El brasileño fue protagonista absoluto ante el Benfica, con un golazo decisivo en Da Luz y otro en el Bernabéu en la vuelta. En el duelo frente al Manchester City, los focos han ido a parar a un Fede Valverde que firmó un hat-trick de ensueño en la ida.

La vuelta en el Etihad volvió a elevar a Vinicius, que provocó el penalti que supuso la expulsión de Bernardo Silva y firmó los dos tantos del conjunto blanco en el triunfo por 1-2 ante el Manchester City. El postrero tanto del ‘7’ en los segundos finales del choque permitió a Arbeloa estampar su nombre en un récord. El pleno de victorias del ex técnico del Castilla le sitúa como el único entrenador en ganar sus primeros cuatro partidos de eliminatorias de Champions con el Real Madrid, según datos de Opta.

4 – Álvaro Arbeloa has become the first Real Madrid manager to win each of his first four matches in the knockout stages of the @ChampionsLeague. Stamp. pic.twitter.com/X9eIR8gBSk — OptaJose (@OptaJose) March 17, 2026

Arbeloa cierra un círculo en Champions con Mourinho y Guardiola

El destino ha querido que las dos primeras eliminatorias de Champions League de Álvaro Arbeloa como técnico madridista hayan sido contra los protagonistas de sus años más recordados como jugador. El ahora técnico del Real Madrid vivió de forma activa, desde dentro y como primer ‘soldado’ del portugués, los años más crudos de la rivalidad entre Mourinho y Guardiola en Real Madrid y FC Barcelona. Después de caer eliminado ante los culés en las semifinales de 2011, Arbeloa ha cerrado el círculo apeando al Manchester City de Guardiola. El técnico de Santpedor alabó al salmantino tras el encuentro de vuelta. «Me ha causado muy buena impresión, tendrá una larga carrera», declaró.