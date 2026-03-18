Guardiola y su empeño por quitar mérito al Madrid: «No son el mayor reto de mi carrera, fue Klopp»

Pep Guardiola no quiso reconocer al Real Madrid como el mayor desafío al que se ha enfrentado durante su carrera tras sufrir una contundente eliminación (5-1) a manos de los blancos. El Manchester City, bajo la dirección del técnico catalán, ha caído en cuatro de las cinco últimas ediciones de la Champions ante el Real Madrid. En la noche del martes llegó la quinta eliminación en su historial ante el equipo merengue. Tras el partido en el Etihad, Guardiola negó los hechos y aupó al Liverpool de Jürgen Klopp como «el mayor reto de su carrera».

Ambos técnicos compitieron en la Premier League entre 2016 y 2024, durante ocho temporadas. El balance fue muy favorable para el Manchester City de Pep Guardiola, sumando seis campeonatos ligueros a sus vitrinas en este periodo; por uno del conjunto red. Pese a ello, Liverpool y Manchester City vivieron batallas por todo lo alto en algunas de estas campañas. Por ejemplo, en el curso 2018/19 ambos rozaron el centenar de puntos en una Premier en la que los citizens (98) superaron por la mínima al equipo de Klopp. En competición europea, tanto Liverpool como Manchester City vieron frenado su dominio por el Real Madrid, conquistando una Champions cada uno en la era Guardiola-Klopp.

El técnico del Manchester City prefirió destacar su duelo con el Liverpool, en el que se impuso con claridad a nivel nacional, antes que reconocer la superioridad madridista en Europa ante su equipo. «Mi mayor desafío ha sido Jürgen Klopp en el Liverpool. Estabais en España y no os habéis dado cuenta de lo que era esa competencia contra ellos», respondió en sala de prensa después de caer en casa ante el Real Madrid. «Nos han eliminado más eliminatorias de lo que nosotros hemos hecho, pero cómo hemos jugado… creo que ellos también lo saben», continuó Guardiola sobre sus duelos con el conjunto blanco.

El balance del ex técnico del FC Barcelona ante el Real Madrid en su paso por el Manchester City se ha decantado de forma clara hacia los de Concha Espina. En los años de mayor dominio citizen, el Real Madrid les apeó en las semifinales de 2022, los cuartos de 2024, el playoff del pasado año y en los octavos de final de la presente edición. Guardiola sí pudo superar al conjunto merengue en 2023, gracias a un contundente 4-0 en la vuelta de las semifinales de una Champions en la que, a la postre, saldría campeón. También lo hizo en los octavos de 2020, en unos cruces marcados por la pandemia, en los que el Manchester City cayó en la siguiente ronda.

Guardiola en Europa: de Mourinho a Arbeloa

Pep Guardiola completó un círculo en su trayectoria europea ante el Real Madrid en la noche del martes. El técnico de Santpedor se midió por primera vez al conjunto blanco en 2011, en unas recordadas semifinales ante el equipo que por aquel entonces dirigía José Mourinho. El FC Barcelona se llevó la eliminatoria por un global de 3-1. El Real Madrid se redimió en 2014, año de ‘La Décima’, aplastando (5-0) en las semifinales al Bayern de Múnich de Guardiola. Aquella fue su primera eliminación en Europa a manos de los blancos. Precisamente, la última de ellas ha sido ante un Álvaro Arbeloa que fue titular en los dos partidos de semifinales de 2011. 15 años después, el salmantino cierra su camino de redención ante Guardiola.