El Real Madrid logra una remontada que vale la Final Four y sigue soñando con su segunda Youth League

El Real Madrid jugará la Final Four de la UEFA Youth League tras ganar al Sporting de Portugal en los cuartos de final que se celebraron en el estadio Alfredo Di Stéfano. Jacobo y Roberto Martín hicieron los goles de los blancos para remontar y llevar a los de Álvaro López de vuelta a las semifinales seis años después. El 17 de abril se medirá en el Stade de la Tuilière de Lausana al PSG. La final se celebraría en el mismo escenario el lunes 20.

La primera mitad de este cuarto de final apasionante estuvo marcada por la tremenda igualdad que se vivió sobre el césped. El Real Madrid dominó durante muchos minutos del partido y fue claramente superior a los portugueses. El conjunto blanco llevó la iniciativa desde el inicio, controlando la posesión del balón y generando varias aproximaciones peligrosas al área contraria. De hecho, los madridistas dispusieron de algunas ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador, pero la falta de acierto en los metros finales impidió que el esfuerzo del equipo se viera reflejado en el resultado. El Sporting tuvo un palo a los 9 minutos.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Real Madrid sobre el terreno de juego, llegó una acción que cambió el rumbo del encuentro. Un error de Mario Rivas en un pase hacia atrás provocó una situación muy comprometida para la defensa blanca. El balón quedó a merced de Gonçalves, que se encontró con un mano a mano frente a Voloshyn. El jugador del Sporting de Portugal no desaprovechó el regalo. Con mucha sangre fría, definió ante el portero madridista y envió el balón al fondo de la red, adelantando así al conjunto visitante.

Fue un golpe duro para el Real Madrid, que había sido mejor hasta ese momento y que veía cómo un error puntual echaba por tierra el trabajo realizado durante buena parte del partido. A partir de ahí, los blancos se vieron obligados a reaccionar para intentar volver a meterse en el encuentro.

Remontada blanca

Tras el paso por los vestuarios, Álvaro López tomó la decisión de dejar en el banquillo a Mario Rivas, que cometió el fallo. Mayor fue el error del técnico, que no solo puso como titular a un jugador que estuvo en Mánchester con el primer equipo el martes, llegando de madrugada a la capital de España, sino que encima le señaló.

Volviendo al encuentro, al Real Madrid le tocaba remontar y eso hizo. A los 47 minutos, Ciria estrelló un balón en la madera. A los 51′, Carlos Díez vio el desmarque de Jacobo Ortega dentro del área y este define muy escorado para hacer un auténtico golazo. Y en el 63′, Roberto Martín remata desde dentro del área, de interior, con mucha calidad, para batir a Gouveia y sellar la remontada. Un gol que llevó a Arbeloa, presente en el Di Stéfano, a ponerse de pie en el palco para celebrarlo.

El Real Madrid supo manejar la ventaja en el tramo final del encuentro y, aunque se llevó algún aviso liboeta, también pudo aumentarla. De esta manera, logró su objetivo y volverá a pelear por ser el mejor equipo juvenil de Europa. La Segunda espera en Suiza.