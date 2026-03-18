La paliza de Aguado y Cestero para jugar la Youth League: llegaron a las 5:00 para jugar a las 14:00 

Tiene mucho mérito la paliza que se metieron Cestero y Diego Aguado para jugar como titulares en el once del Juvenil A del Real Madrid de Álvaro López para disputar los cuartos de final de la UEFA Youth League contra el Sporting Clube de Portugal en el Alfredo di Stéfano. Los dos canteranos madridistas estuvieron con el primer equipo el pasado martes en Mánchester y llegaron a Madrid a las 5:00 de la madrugada para jugar este importante partido desde el inicio a las 14:00 horas de la tarde.

Solamente nueve horas pasaron desde que la expedición del primer equipo del Real Madrid aterrizó en la capital de España hasta que el Juvenil A disputó los cuartos de final de la Youth League en el Di Stéfano. En esa expedición estaban Diego Aguado y Cestero. Ambos han descansado muy pocas horas para ser titulares contra el Sporting en este importante partido.

Ya podéis imaginar las pocas horas que han podido dormir Cestero y Aguado para hacer este sacrificio de gran mérito y defender el escudo del Real Madrid en este duelo de cuartos de final de la Youth League. Llegaron a las 5:00 de la madrugada a Madrid y a las 14:00 comenzaba el partido donde eran titulares. Por lo tanto, a las 12:30 ya estaban en el estadio. Hagan cuentas. Muy pocas horas de descanso y un compromiso bestial. Jorge durmió en la residencia de Valdebebas y Diego en su domicilio.

Dos jugadores, además, capitales para Álvaro López. También en la grada estuvo presente Thiago Pitarch para ver a sus compañeros después de completar casi todo el partido en el Etihad. También Arbeloa estuvo presente en el Di Stéfano. Y es que la cantera del Real Madrid está teniendo un gran protagonismo en todos sus escalones durante los últimos meses. La Fábrica está de moda.