Así es Jorge Cestero: «el mejor ‘6’ de España», un «currante» y alma de ‘box to box’

Álvaro Arbeloa ha apostado por Jorge Cestero en su primera alineación como entrenador del primer equipo del Real Madrid. «El mejor ‘6’ de España», tal y como le definió el técnico madridista en una rueda de prensa cuando ambos estaban en el Castilla, no se perderá el encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey que mide a los madridistas contra el Albacete.

Cestero es un trabajador nato, un hombre que empezó la pretemporada ocupando un papel secundario y que ahora es el jugador que más minutos ha sumado con Arbeloa en el Castilla, con un total de 1.379′. Los que mejor le conocen le definen que, gracias a su teson, esfuerzo y garra, se ha convertido en un box to box a tener muy en cuenta y que ya empieza a abrirse hueco en el primer equipo. Puede jugar solo en el centro del campo, acompañado, y destaca por su potencia a la hora de ir de cabeza.

Arbeloa ya había encumbrado al jugador con una declaración implacable: «Para mí es el mejor 6 de España ahora mismo». Mientras, Xabi Alonso ratificaba las palabras de su excompañero: «Es un proyecto de jugador muy bonito». Palabras que van en línea con la confianza del club en el jugador, que lo renovó recientemente.

Hay que recordar que Cestero ya ha debutado con el primer equipo del Real Madrid. Lo hizo el pasado 17 de diciembre en el encuentro de Copa del Rey que enfrentó a los blancos con el Talavera en El Prado. Entró en el minuto 86 de partido sustituyendo a Ceballos y dejó buenas sensaciones.

El Real Madrid tiene bien atado a Cestero. Con contrato hasta 2028, tiene una cláusula cercana a los 150 millones de euros, lo que demuestra la apuesta que hace la entidad blanca por un diamante al que pule poco a poco. Formado en el Zaragoza, desde que aterrizó en Valdebebas no ha dejado de crecer hasta llegar al primer equipo madridista.