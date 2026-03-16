El rumor loco que sitúa a la estrella del Bayern en el Real Madrid

En Alemania ya han empezado a disputar una hipotética eliminatoria de cuartos de final de Champions que enfrentaría al Bayern de Múnich contra el Real Madrid. La prensa germana ha destapado un rumor loco que sitúa a una de las estrellas del conjunto bávaro, Michael Olise, en el conjunto blanco. Según esta información, desde las oficinas de Valdebebas estarían dispuestos a hacer una «megaoferta» de 160 millones de euros.

El Real Madrid y el Bayern de Múnich podrían verse las caras en unas semanas en caso de que el 15 veces campeón de Europa consiga defender en el Etihad el 3-0 cosechado contra el City en el Bernabéu. Esto dejaría a los de Arbeloa en cuartos de final y el rival sería, salvo milagro del Atalanta, un conjunto alemán que es uno de los equipos más en forma del mundo. Esta condición la tiene gracias, entre otros, a Michael Olise, estrella francesa del cuadro alemán al que ahora relacionan con el Real Madrid.

En Alemania han informado sobre este rumor cuanto menos extraño que habla de un posible interés del Real Madrid en Michael Olise. Incluso hablan de una posible «megaoferta» de 160 millones que el conjunto blanco estaría dispuesto a hacer por el futbolista francés que desempeña su función en el flanco derecho del ataque del Bayern de Múnich y que termina su contrato el próximo año 2029.

El rumor que relaciona al Bayern con el Real Madrid

Concretamente, ha sido el diario Bild el que ha informado sobre el posible interés del Real Madrid en esta estrella del Bayern de Múnich y el medio alemán cita al experto en fichajes Ekrem Konur, que ha informado que Florentino Pérez es un gran admirador del jugador francés que en la presente temporada ha disputado 38 partidos, en los que ha marcado 15 goles y ha repartido 27 asistencias.

«El Real Madrid presiona para fichar a Michael Olise; el club haría una oferta que podría alcanzar los 160 millones de euros para ficharlo», ha dicho este periodista, que también ha dejado claro que el Bayern se lo pondría difícil al Real Madrid para dejar marchar a este jugador, clave en el esquema de Vincent Kompany.

🚨 #FCBayern 🇫🇷

Florentino Perez pushing for Michael Olise. 💰 Real Madrid → preparing €160M bid. 🩹 Rodrygo → out long-term, Olise seen as replacement. 🚫 Bayern → unlikely to let key man go easily. 📞 Real → aiming direct contact with player. pic.twitter.com/ewCXeapqWi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 11, 2026

«Sport Bild lo sabe: el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, planea un golpe maestro para que todos olviden la temporada actual. Los aficionados se conformarán con otra superestrella», también ha dicho el periodista Christian Falk, una de las voces más autorizadas para hablar del Bayern de Múnich.

Aunque Michael Olise es uno de los futbolistas más importantes del mundo y el Real Madrid necesite repoblar la posición de extremo derecho tras la lesión de Rodrygo y una posible salida en forma de cesión de Mastantuono, parece difícil que el Real Madrid, sumido en el mes de marzo, piense en hacer este tipo de «megaofertas» por un futbolista. Así que todo hace indicar que el único enfrentamiento que Real Madrid y Bayern de Múnich tendrán será en cuartos de final de la Champions… si el conjunto blanco sale vivo del Etihad.