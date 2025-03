El Bayern de Múnich enreda con Arda Güler

El Bayern de Múnich ha tanteado al entorno de Arda Güler para intentar conocer su disposición a salir del Real Madrid. El turco tiene decidido irse si Ancelotti continúa en el banquillo pero el club blanco quiere que se quede sólo le dejaría salir cedido o con un traspaso en el que se garantizara una opción de recompra asequible.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Cada vez que le dejan jugar, juega bastante bien al fútbol. Me dicen que Arda Güler tiene una oferta del Bayern de Múnich y que él ha transmitido que si sigue Ancelotti no quiere continuar porque juega poco». «Es un chaval que tiene una proyección brutal y el Real Madrid podría hacer buena caja con él. Con Ancelotti no quiere estar porque no juega», añadió el director de OKDIARIO.

En el Real Madrid saben desde hace tiempo que hay caso Güler. Lo sabe Ancelotti, al que el jugador ya se ha reclamado más minutos, y lo sabe la cúpula de Valdebebas, a cuyas puertas también ha llamado el entorno del jugador turco, muy molesto con su falta de minutos y con su rol intrascendente para Carletto en los partidos importantes.

Arda Güler se siente ninguneado por Ancelotti mientras que el técnico se aferra a su falta de actitud en los entrenamientos y en los (pocos) minutos que disputa para cargarse de razones y dejarle olvidado en el fondo del armario de su banquillo, especialmente en sus partidos importantes. El técnico cree que al joven jugador turco le falta humildad, le sobran humos y está mal aconsejado por su entorno.

Una relación rota

Y en ese escenario la cohabitación entre Güler y Ancelotti para la próxima temporada parece imposible. O casi. El pasado 18 de febrero el propio Eduardo Inda ya adelantó en El Chiringuito que el jugador turco negociará su salida del Real Madrid si Carletto continúa en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada. «Arda Güler es un jugador descomunal que llegó como la gran promesa del fútbol turco ha transmitido al Real Madrid que si sigue en esta tesitura de jugar poco quiere salir el año que viene. No sé si cedido o traspasado, pero no quiere continuar, sobretodo si sigue Ancelotti al frente. Su relación con Ancelotti no es la mejor del mundo», reveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Y es ese malestar de Güler con Ancelotti el que precisamente pretende aprovechar el Bayern de Múnich para llevarse al turco. Desde el club bávaro quieren devolverle al Real Madrid los fichajes de Kroos, que estaba en su último año de contrato, o de David Alaba, que llegó al Bernabéu con la carta de libertad. Y eso por no hablar de el caso Alphonso Davies, que estuvo apalabrado por el club blanco hasta que decidió cambiar de opinión y renovar por los bávaros por un salario multimillonario.

El Real Madrid, por su parte, está tranquilo con Güler y tiene muy claro que no va a dejar salir al mediapunta turco salvo que sea en calidad de cedido o con un traspaso en el que se guarde una opción de recompra asequible para garantizarse una hipotética vuelta al Bernabéu.

En pretemporada tanto la cúpula del Real Madrid como el propio Carlo Ancelotti insistían en que Arda Güler iba a tener un rol muy distinto esta temporada en el Real Madrid. Se lo dijeron al propio futbolista y a su entorno e incluso lo deslizaron entre la prensa: «Güler va a jugar mucho más este año». La pasada campaña, lastrado por su lesión de rodilla que le hizo quedarse en blanco durante seis meses de competición, el turco no consiguió tener minutos hasta que el equipo blanco conquistó la Liga y Carletto se dedicó a aligerar la carga de minutos de los titulares con mayor protagonismo para los olvidados.

Güler, el olvidado

Esta campaña Güler ha vuelto a ser un jugador intrascendente e incluso en sus últimas actuaciones se le ha visto desmotivado y desdibujado, lejos del futbolista descarado, imaginativo y letal que asombró a los que no le conocían tanto en la recta final de la pasada temporada como en la Eurocopa con Turquía.

Precisamente en su país natal nadie entiende la situación de Güler en el Real Madrid y casi existe una presión popular para que salga del club blanco. En verano habrá más luz sobre el futuro del mediapunta turco. Primero, porque se conocerá si el inquilino del banquillo del Real Madrid será Carlo Ancelotti u otro. Si el italiano sigue, es muy poco probable que Güler se quede. Si el club blanco opta por un relevo en el banquillo, el futuro del turco estará ligado a quién sea el entrenador que se siente en el banquillo del Bernabéu.