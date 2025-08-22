Xabi Alonso dará la oportunidad a Rodrygo contra el Real Oviedo

El Real Madrid vuelve al Carlos Tartiere en partido oficial 24 años después, en el que será el regreso de Rodrygo Goes al equipo. Xabi Alonso le dará minutos contra el Real Oviedo, en el partido de la segunda jornada de la Liga. Será su estreno esta temporada, después de quedarse en el banquillo en el primer encuentro contra Osasuna. Una participación que aliviará la difícil situación por la que atraviesa el futbolista brasileño.

No ha empezado bien Rodrygo la temporada. Terminó la temporada pasada con Ancelotti sin minutos y, con la llegada de Xabi Alonso, la situación prácticamente se mantuvo. En total, suma 93 minutos de los 630 posibles con el vasco. Aunque el entrenador ha dejado claro que el contador está a cero para él tras el Mundial de Clubes.

Xabi ha negado cualquier tipo de problema con Rodrygo. Cuenta con él, según ha señalado en rueda de prensa, y este domingo lo demostrará. Aunque el brasileño vio como Brahim, Mastantuono y Gonzalo le ganaban la partida ante Osasuna, quedando relegado al último puesto del ataque de los blancos. Situación que cambiará en Oviedo.

Con la visita del Real Madrid a Asturias, el atacante canarinho tendrá minutos de nuevo. Serán los primeros del nuevo curso, después de dos partidos consecutivos sin jugar. De hecho, desde la llegada del nuevo entrenador, Rodrygo fue de la partida en el primer encuentro ante Al-Hilal y luego desapareció. Tuvo 25 minutos ante el Salzburgo en el tercer encuentro y otros cinco en cuartos de final contra el Borussia Dortmund. Hasta ahí.

Esta situación ha llevado a que se active el caso Rodrygo a falta de unos días para el final del mercado de fichajes. El futbolista quiere quedarse, pero necesita un impulso en forma de minutos. El brasileño tiene que sentir el respaldo del técnico para poder sentirse importante y recuperar las sensaciones pasadas, con lo que se espantaría todo tipo de especulaciones sobre su posible salida.

Rodrygo busca protagonismo

Los minutos ante el Real Oviedo ayudarán a Rodrygo a aclarar, en parte, su futuro en el Real Madrid. El brasileño tiene clara su intención de seguir, pero la falta de minutos puede llevarle a dar un giro a su situación. Sin embargo, la confianza en sí mismo es plena, se mantiene intacta.

Quiere darle la vuelta a su situación actual, toda vez que Brahim y Mastantuono le habían adelantado en los planes de Xabi. Y confía en poder hacerlo. El incentivo que tiene para ello es enorme, puesto que el próximo verano hay un Mundial en el que quiere estar junto a Vinicius y Ancelotti, con el objetivo de darle la sexta estrella a Brasil.

El momento en el que espera empezar a darle la vuelta a la tortilla es en el Tartiere. Allí, Xabi empezará a contar de nuevo con él. Rodrygo buscará aprovechar los minutos que tenga para, poco a poco, ganarse al técnico e ir teniendo más protagonismo.