El Real Madrid cierra un 2025 interminable: nunca jugó tantos partidos ni viajó tanto

El Real Madrid cierra en este 31 de diciembre su año con más partidos en su historia. Nunca antes jugó tantos. Un 2025 agotador, intenso e interminable con el novedoso Mundial de Clubes en verano que apretó aún más si cabe un calendario siempre exigente. El conjunto blanco, además, cierra el año sin títulos.

El 2025 del Real Madrid ha sido muy exigente. Termina un año que ha sido casi interminable en cuanto a partidos jugados. El equipo blanco, primero con Carlo Ancelotti al frente y posteriormente con Xabi Alonso, ha sufrido en sus carnes su año con más partidos de su historia.

El calendario del 2025 para el Real Madrid ha sido muy exigente. El conjunto madridista ha disputado un total de 67 partidos en cinco competiciones diferentes. Una auténtica pasada nunca antes vista. Y es que el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA en verano provocó que los blancos afrontasen el año casi sin descanso entre una temporada y otra. Una locura.

Los 67 encuentros disputados por el Real Madrid en este interminable 2025 se reparten entre cinco competiciones diferentes. 38 en la Liga, 14 en la Champions League (eliminado por el Arsenal en cuartos de final), 6 en el Mundial de Clubes (eliminado por el PSG en semifinales), 7 en la Copa del Rey (perdió la final contra el Barcelona) y 2 en la Supercopa de España (perdió la final contra el Barça).

Un 2025 en el que el Real Madrid también ha tenido que viajar mucho y muy lejos. Empezó el año volando a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España al igual que hará en el inicio de 2026 la semana que viene. Tuvo que pasar un mes en Estados Unidos disputando el Mundial de Clubes y en la Champions League de este curso realizó el viaje más largo de su historia en esta competición volando a Almaty, ciudad de Kazajistán a 300 kilómetros de la frontera con China y a más de 6.000 de la capital de España. Uniendo a eso todos los viajes por España y Europa de cada temporada.

Un año en el que Mbappé ha sido el jugador del Real Madrid con más goles anotados con unas cifras impresionantes. 59 tantos ha marcado Kylian en 2025, igualando el récord de Cristiano Ronaldo en el club blanco durante un año natural. Además, se alzó con la Bota de Oro en la pasada campaña. Al francés le siguen Vinicius y Jude Bellingham, con 13 dianas cada uno en un 2025 de lo más agotado y sin títulos.