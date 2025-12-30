El deseo de Mbappé para 2026: «Sólo puedo pedir salud y títulos»

El Real Madrid ha completado la segunda sesión de entrenamiento de la semana, que ha tenido la particularidad de celebrarse con público. Como suele ser habitual en estas fechas, el club blanco ha abierto las puertas del Alfredo di Stefano a sus aficionados para que puedan ver de cerca una mañana de trabajo del primer equipo. Al finalizar la sesión, los futbolistas -y Xabi Alonso- han acercado a saludar y firmar autógrafos a los presentes. Uno de los más aclamados por la afición ha sido Kylian Mbappé. El francés le ha pedido «salud y títulos» al año 2026 en declaraciones a Real Madrid TV.

Mbappé viene de igualar el récord de goles con el conjunto madridista en un año natural, con 59, pero para el próximo año anhela los trofeos que no ha logrado en 2025. Los dos únicos títulos del galo con el Real Madrid -Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental- llegaron en 2024. «Si ganamos títulos la gente va a estar feliz», ha añadido el ’10’. Sobre el entrenamiento junto a los aficionados, Mbappé ha definido como «un placer» su segunda experiencia de este tipo en el club mientras firmaba a los madridistas en Valdebebas.

El conjunto que dirige Xabi Alonso ha contado con todos los jugadores disponibles de la primera plantilla para la segunda sesión tras el parón navideño, salvo las conocidas ausencias por lesión de Militao, Trent y Carvajal y la de Brahim Díaz; en la Copa África. Los canteranos Joan Martínez, David Jiménez y Thiago Pitarch han completado el grupo en el Estadio Alfredo di Stefano, donde disputan los partidos como locales con el Castilla. El Real Madrid regresará a la competición el domingo 4 de enero a las 16:15 horas, con un duelo en el Santiago Bernabeú ante el Real Betis.

Mbappé busca mejorar su 2025

El rendimiento individual de Kylian Mbappé en el 2025 ha sido uno de los mejores de su ya prolongada carrera con sólo 27 años. El futbolista galo ha firmado un año espectacular, certificando su primera Bota de Oro tras terminar la Liga con 31 goles y sumando 59 tantos entre todas las competiciones con el Real Madrid. Al ’10’ le han faltado los títulos, imprescindibles en la exigencia del club blanco, para dotar de un propósito a sus excelentes cifras de cara a puerta.

Mbappé afronta un 2026 en el que el conjunto blanco llega cuestionado. Ni el juego ni los resultados han acompañado en la recta final del año, lo que ha dejado a Xabi Alonso en la cuerda floja. La primera oportunidad para revertir la situación se presenta en la Supercopa de España, donde el Real Madrid enfrenta en semifinales al Atlético de Madrid y, en caso de avanzar, podría disputar el segundo Clásico de la temporada. Pese a imponerse en el duelo directo ante el Barcelona, los blancos se sitúan a cuatro puntos de su eterno rival en Liga. Un tropiezo ante el Real Betis dejaría muy tocadas las aspiraciones merengues al título liguero.