Brahim revienta un registro histórico de casi 50 años de antigüedad en Marruecos

Brahim Díaz ha entrado en la historia de Marruecos. Es su primera participación en un gran torneo con la selección marroquí y el jugador del Real Madrid se ha convertido en el líder de este equipo. Con sus tres goles en tres partidos es el primer marroquí en anotar en tres encuentros consecutivos de la Copa África desde Ahmed Faras en 1976.

Han pasado casi 50 años hasta que alguien ha logrado igualar ese registro. Brahim llegaba a esta cita como la gran incorporación de la anfitriona. El jugador del Real Madrid ya había debutado en partido oficial con la camiseta de Marruecos, pero no en un gran torneo como la Copa África. Esta edición es más importante si cabe porque los marroquís ejercen como anfitriones, y como principales favoritos al título.

En su estreno frente a Comoras fue el ‘debutante’ Brahim quien desbloquearía el choque. El madridista entraba en la historia al marcar el primer gol de esta Copa África. Poco después llegaría el segundo y definitivo tanto de Marruecos para cerrar el partido y su primera victoria en el torneo. No pudieron sumar los tres puntos en su segundo encuentro, ante Mali, pero el extremo nacido en Málaga volvió a ver portería, esta vez desde los once metros en la última jugada de la primera parte para adelantar a los suyos antes del descanso.

Finalmente, Mali logró empatar, también de penalti, en la segunda parte y sumaron un punto. Eso hizo que la anfitriona se lo jugara todo en la última jornada ante Zambia. Y Brahim volvió a ver portería por tercer partido seguido. Esta vez fue El Kaabi quien inauguró el marcador, pero el atacante madridista lo sentenció en el 27 con el 2-0. Un tanto que permitía a los pupilos de Walid Regragui encarrilar el choque y sentenciar su clasificación como primeros de grupo.

Un gol que le hacía entrar en la historia de Marruecos, al convertirse en el primer jugador marroquí en marcar en tres partidos seguidos en la Copa África desde Ahmed Faras en el 76. El siguiente reto de Brahim es ver portería por cuarto partido seguido, algo que el propio Faras no consiguió, se quedó en tres. Lo cierto es que el futbolista del Real Madrid ha caído de pie en esta selección y en poco tiempo se ha convertido en una pieza fundamental para Regragui.