Brahim Díaz lidera la lista de Marruecos para la Copa África: lo que se perderá con el Real Madrid

El Real Madrid ya sabe oficialmente que perderá a Brahim Díaz las próximas semanas. Marruecos ha anunciado este jueves la lista definitiva de la Copa África y el extremo ha entrado para ser una de las piezas clave de la selección de Walid Regragui. Una baja sensible para el conjunto de Xabi Alonso dada la gravedad que sufre la enfermería madridista y que añadirá más complicaciones para el equipo de cara al calendario que viene con varias competiciones en el horizonte.

Desde que Marruecos empieza el torneo el próximo domingo 21 de diciembre hasta una hipotética final el 18 de enero, el conjunto blanco ha hecho cuentas de los partidos que podría perderse, que no son pocos. Brahim estará en Mendizorroza y después se concentraría con su país para preparar el debut ante Comoras. Desde ahí contando los partidos de fase de grupos ante Malí y Zambia, estaría descartado 100% como mínimo hasta el 29 de diciembre. es decir, sería baja ante el Talavera de la Reina en Copa (miércoles 17) y Sevilla en Liga (sábado 20).

Luego, en caso de clasificarse, Brahim Díaz podría perderse el inicio de 2026: los dos partidos de Liga ante Betis y Levante (4 y 18 de enero), las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético (8 de enero), además de la próxima ronda de Copa y la final en Arabia en caso de avanzar en ambos torneos. En resumen, el extremo podría perderse un máximo de ocho partidos y no volvería hasta el próximo 20 de enero para el duelo de Champions frente al Mónaco. Un calendario en el que se jugarían tres competiciones simultáneamente, algo que suelen hacer daño de cara a las rotaciones que suelen hacer los equipos que se encuentran en las mismas circunstancias.

Hasta ahora, Brahim había sido titular en cuatro partidos esta temporada con el Real Madrid, a diferencia de las tres de tres que ha tenido en los partidos amistosos con Marruecos. En su selección lo consideran una pieza clave e intentará ayudar a su selección a ganar el título casi 50 años después en compañía de otros nombres de talla mundial como Achraf Hakimi.