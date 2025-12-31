Alerta Mbappé: sufre un esguince en la rodilla izquierda pero no está descartado para la Supercopa

Kylian Mbappé sufre un esguince de la rodilla izquierda y estará tres semanas de baja, aunque el Real Madrid no le descarta para la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudí del 7 al 11 de enero. El delantero francés, máximo artillero del equipo blanco, ha hecho saltar las alertas en Valdebebas después de que este viernes, último día del año 2025, le diagnosticasen un problema en su articulación.

Así comunicó el club blanco la lesión de Mbappé y su parte médico a través de sus canales oficiales: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución». El francés, al igual que el resto de sus compañeros, regresó a la Ciudad Real Madrid el pasado lunes para la vuelta a los entrenamientos.

Mbappé se ejercitó con normalidad tanto el lunes como el martes, en ese entrenamiento a puertas abiertas para la afición madridista, pero ha sido tras el de este miércoles 31 de diciembre cuando ha activado las alarmas. El galo sufre un esguince de rodilla cuyo tiempo de recuperación estima el Real Madrid que rondará las tres semanas.

Viendo precedentes recientes de jugadores que reaparecieron antes de lo previsto, Mbappé no está descartado para la Supercopa, donde Xabi Alonso se juega el puesto. Primero, en la semifinal del 8 de enero contra el Atlético y luego en una hipotética final del 11 contra Barcelona o Athletic Club. El tolosarra necesitará los goles de Kylian, que suma 29 en lo que va de curso (24 partidos), 18 de ellos en Liga, donde es Pichichi de forma destacada, cinco en Champions y uno en Copa del Rey.

Mbappé es ultranecesario

El encuentro que seguro se perderá Mbappé es el de este domingo frente al Betis a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid cerrará la primera vuelta de la Liga sin su estrella. Es la jornada 18, pero en la 19, adelantada por la Supercopa, marcó un inolvidable hat trick en San Mamés.

Cabe recordar que Mbappé ya sufrió esta misma lesión antes del duelo de Champions frente al Manchester City, en el que también se la jugaba Xabi. El francés fue sometido a pruebas en la propia mañana del partido de la mano del doctor Manuel Leyes para ver el estado de su rodilla izquierda. Kylian no jugó un sólo minuto esa noche y cuatro días más tarde reapareció aún tocado en Vitoria, donde disputó el choque al completo ante el Deportivo Alavés.

Desde entonces, también jugó los 90 minutos en Talavera y frente al Sevilla hasta que este miércoles ha recaído de ese esguince que le trae por el camino de la amargura y que pone en peligro su presencia en Arabia. Tratándose de Mbappé, nadie duda de que tanto el club como el jugador arriesgarán, pues el Real Madrid se juega el primer título de la temporada.