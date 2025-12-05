Brahim lo apuesta todo a la Copa de África

Brahim Díaz ha pasado de ser el jugador número doce del Real Madrid a ocupar un papel claramente más secundario dentro de la plantilla, una situación que responde a una lógica deportiva y contextual muy concreta. El internacional marroquí iniciará el próximo 15 de diciembre su participación en la Copa de África, donde defenderá los colores de Marruecos, una selección que parte como la gran favorita para conquistar el torneo en su propio país.

Ante este escenario, Xabi Alonso ha optado por ajustar su gestión de minutos y dar más protagonismo a futbolistas con los que sí podrá contar durante el periodo en el que el malagueño estará concentrado con su selección, dejando así en una especie de compás de espera su rol habitual.

Brahim es un futbolista que encaja en la idea de Xabi Alonso, pues el técnico siempre ha valorado su capacidad para adaptarse a múltiples posiciones y su facilidad para romper líneas con conducción. Sin embargo, su influencia este curso ha disminuido ligeramente. Aunque sólo se ha quedado sin participar en cuatro encuentros, también es cierto que sólo ha sido titular en cuatro ocasiones y que sus cifras ofensivas se han resentido: un gol y dos asistencias en dieciséis apariciones. Pese a todo, su impacto sigue siendo apreciado por el cuerpo técnico, que confía en que el jugador recupere impulso tras su paso por el torneo continental.

Para Brahim, esta Copa de África representa una apuesta decisiva. Brillar con Marruecos y regresar a finales de enero con un rol más consolidado dentro de los Leones del Atlas supondría un impulso enorme de cara al tramo final de la temporada, mientras que un rendimiento discreto podría complicar su situación en la dinámica competitiva del equipo blanco.

El Real Madrid celebra su llamamiento

En el Real Madrid, sin embargo, existe plena satisfacción con la participación del jugador en la Copa de África. En el club siempre tuvieron claro que, una vez Brahim eligió representar a Marruecos, esta situación llegaría. Aunque su ausencia deportiva supone un contratiempo, la entidad lo percibe como una oportunidad para que el futbolista siga creciendo, se exponga internacionalmente y eleve su valor en el mercado.

De hecho, todo está saliendo según lo previsto por el club. Cuando Brahim decidió apostar por Marruecos, el Real Madrid lamentó que no representara a España, pero comprendió rápidamente que su figura podía transformarse en un activo comercial de enorme alcance. Y así ha ocurrido. El jugador se ha convertido en una de las grandes imágenes de la selección marroquí, actualmente la referencia futbolística del continente africano, y es además uno de los futbolistas que más ingresos por patrocinios genera para los Leones del Atlas.

Hay que recordar que Brahim cerró hace varios meses su renovación con el Real Madrid. Con su participación, Brahim se unirá a una selecta lista de madridistas que han disputado la Copa de África: Diarra con Mali en 2008 y 2010, Geremi con Camerún en 2000 y 2002, y Mutiu Adepoju con Nigeria en 1992 y 1994.