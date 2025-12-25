El Real Madrid de Scariolo llega feliz a Navidad

Sergio Scariolo vive una blanca Navidad en la primera temporada de su segunda etapa al frente del banquillo del Real Madrid. Después de un inicio irregular las cosas parecen empezar a venirle de cara, ya que ha conectado una buena racha de victorias en los últimos partidos y además los jugadores están demostrando un gran compromiso con el proyecto, tanto las estrellas como los que menos juegan a la hora de aprovechar sus oportunidades, sean pocas o muchas.

El Real Madrid llega a otras fiestas frenéticas en las que el baloncesto no para con una dinámica mejor a la del pasado curso a estas alturas. Si en el último año de Chus Mateo se alcanzaba la Navidad con ocho victorias y nueve derrotas en Euroliga y ocho-tres en Liga Endesa, con Scariolo y un proyecto súper reforzado el balance es de 10-7 y 10-1.

Esto le coloca al Real Madrid en novena posición en la Euroliga, donde sólo ha perdido un partido de los últimos seis, mientras que en ACB es el líder por delante de Valencia Basket, su verdugo en la final de la Supercopa. Hablando de dicho torneo, tanto esta temporada como la pasada el equipo blanco cayó en la final. El año pasado lo hizo con Unicaja Málaga.

El Real Madrid, como acostumbra, llegará sin apuros clasificatorios a la Copa del Rey, pero tiene el deber de subir el nivel y adquirir la regularidad total en la Euroliga, una competición que se le sigue resistiendo cuando juega lejos del Movistar Arena. Seis de sus siete tropiezos en encuentros europeos han sido como visitante. En Liga la historia es distinta, pues sólo Baskonia pudo arrebatarle un triunfo. Ocurrió en la segunda jornada en el Buesa Arena de Vitoria.

El factor Lyles

El Real Madrid, con Sergio Rodríguez ya en la directiva, se reforzó en todas sus posiciones el pasado verano y aún medita incorporar algún jugador más para un puesto específico como el de escolta. De los fichajes están, tarde o temprano, han ido funcionando todos, incluso el recién llegado Alex Len, que vino para sustituir a un Bruno Fernando que no contaba para Scariolo.

Pero si hay dos que están sobresaliendo por encima del resto son Theo Maledon y Trey Lyles. De hecho, la felicidad del canadiense, ex NBA, en Madrid es uno de los motivos para que esta Navidad sea plácida en el equipo blanco. Éste expresó abiertamente su intención de quedarse en la capital de España durante un largo período de tiempo, descartando regresar, de momento, al baloncesto estadounidense.

Lo próximo para el Real Madrid de Scariolo

El Real Madrid cerrará el año con tres partidazos. El primero será contra el subcampeón de la pasada Euroliga el próximo viernes en Mónaco. Dos días después, recibirá a Unicaja en el Movistar Arena y pondrá fin a 2025 visitando al UCAM Murcia. Por otro lado, abrirá 2026 enfrentándose en casa por primera vez al Dubai Basketball, menos de 48 horas antes de medirse al Barcelona en el segundo Clásico de la temporada, el primero de ACB. Scariolo tiene una Navidad ajetreada, pero feliz.