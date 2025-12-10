Scariolo: «¿Xabi Alonso? Mejor que vaya por su camino como dijo Guardiola, lo tengo muy claro»

No son días fáciles en Valdebebas. No lo es este miércoles, en el que Xabi Alonso se juega el puesto como entrenador del Real Madrid. El tolosarra vive su momento más complicado en el banquillo desde que llegó en julio y hay quienes le aconsejan sobre cómo afrontar este tipo de situaciones. Y no son unos cualquiera. Primero lo hizo Pep Guardiola, con su famosa frase en la sala de prensa del Santiago Bernabéu durante previa del partido de Champions contra el Manchester City, y este miércoles, suscribiendo el discurso del catalán, lo ha hecho Sergio Scariolo, con quien comparte cargo en las dos secciones más importantes del club blanco.

El técnico italiano, que saca justamente 20 años a Xabi (64 y 44), confesó su filosofía positiva para encarar los partidos cuando vienen mal dadas. Después de los primeros cuatro meses de su segunda etapa en el Real Madrid, Scariolo dijo que se siente «muy cómodo», aunque «un poco más preocupado cuando pierdes y más contento cuando ganas».

«Yo no soy una persona que entrene y trabaje por el día a día, lo hago con un objetivo marcado y miro hacia allá. No me desvían ni los rumores, menos aún las preocupaciones de futuro desde luego. Tengo muy clara cuál es mi hoja de ruta, obviamente si escucho a mis colaboradores, a las personas que están dentro y conocen al equipo», aseguró Scariolo antes de la jornada 15 de la Euroliga entre Real Madrid y Baskonia.

Scariolo señala el camino a Xabi

«Es la línea que he seguido siempre, más aún la tienes que seguir en un club en el que todo el mundo fuera de él se considera capacitado o autorizado para opinar. Autorizados todos; sin embargo, capacitados hay muy pocos. Mejor que vaya por su camino, un poco lo que le dijo Pep ayer. Lo ha hecho de la manera más plástica, pero desde luego que yo lo tengo muy claro. Lo tengo desde hace muchos años», zanjó, con una sonrisa en la cara. Queda por saber si ésta se trasladará al rostro de Xabi cuando concluya su ‘final’ en el Bernabéu.