Este martes, 30 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, el Real Madrid se ejercitará sobre el césped del Estadio Alfredo di Stéfano en el que será el día del niño en Valdebebas. El equipo blanco realizará su tradicional entrenamiento a puertas abiertas para que los socios puedan disfrutar de sus ídolos más cerca que nunca en plenas vacaciones navideñas. Sobre todo los más pequeños de la casa.

El día del niño madridista se celebra en el Real Madrid este 30 de diciembre en Valdebebas. Uno de ellos. En plenas vacaciones escolares de Navidad, y a poco más de 24 horas de cerrar el año 2025, los socios más pequeños del equipo blanco podrán disfrutar este martes por la mañana de sus ídolos en el Alfredo di Stéfano.

El Real Madrid adjudicó algo más de 4.000 entradas a sus socios para este tradicional entrenamiento para cerrar el año en un sorteo ante notario donde hubo más de 8.000 peticiones. Y es que el socio madridista, cada año, desea cerrarlo viendo a sus ídolos en un entrenamiento de lo más caluroso a pesar del frío madrileño en estas fechas. 4.000 privilegiados que podrán observar desde muy cerca un entrenamiento de su equipo.

Los más pequeños disfrutarán de una jornada que dará comienzo a partir de las 11:00 horas de la mañana de este martes 30 de diciembre. Un día diseñado para los niños con un entrenamiento en una jornada matinal en la que están de vacaciones y pueden disfrutar sin problemas de sus ídolos desde muy cerca. Y es que las gradas del Di Stéfano están muy cerca del terreno de juego. Al acabar es tradición también una vuelta de honor para firmar autógrafos. El sueño de los más pequeños.

El Real Madrid, por lo tanto, cerrará el año con un gran baño de masas este martes ante su afición. Un cariño más que necesario en un primer tramo de curso que no ha sido nada positivo para los de Xabi Alonso. El cariño de los más pequeños puede ser un plus de motivación para que el equipo blanco afronte con mayor intensidad lo que le viene en el inicio del 2026 con el duelo de Liga contra el Betis el domingo 4 de enero en el Santiago Bernabéu y la disputa de la Supercopa de España a continuación con esa semifinal contra el Atlético de Madrid.

Un equipo madridista que volvió al trabajo sin novedades este lunes sobre el césped de Valdebebas. No está Brahim, jugando la Copa África con Marruecos, ni Endrick, cedido ya en el Lyon. No podrán los socios madridistas ver a estos dos futbolistas en el entrenamiento a puerta abierta de este martes. Un día festivo y de ilusión para los más pequeños.