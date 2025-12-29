Cuándo es el entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid: a qué hora empieza y dónde es

El Real Madrid ya se pone manos a la obra tras las vacaciones navideñas y, como suele ser habitual, el club ha querido tener un gran detalle con sus socios realizando un entrenamiento a puerta abierta. Los más pequeños podrán disfrutar de sus futbolistas favoritos y acudirán con mucha ilusión para ver una sesión que suele ser sin público y con el sueño de conseguir una fotografía o un autógrafo durante el evento.

Cuándo será el entrenamiento del Real Madrid a puerta abierta

El Real Madrid anunció ya hace varias semanas que realizaría un entrenamiento a puerta abierta para que todos los aficionados pudiesen disfrutar en estas fiestas navideñas de un día especial cargado de madridismo. La fecha escogida por el club blanco fue el martes 30 de diciembre, que será la segunda sesión que realizarán los pupilos de Xabi Alonso tras regresar de las vacaciones y con la intención de preparar el choque que disputarán el próximo domingo frente al Real Betis, encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu.

A qué hora empieza el entrenamiento del Real Madrid

El Real Madrid fijó el horario de esta sesión de entrenamiento a puerta abierta para el martes 30 de diciembre a las 11:00 horas, por lo que las puertas del recinto donde se desarrollará el entreno abrirá un rato antes para que todos los afortunados que puedan asistir vayan entrando y ocupando sus localidades para poder ver a los Kylian Mbappé, Vinicius y compañía.

Hay que recordar también que el Real Madrid abrió un plazo para que todos aquellos socios que quisieran acudir al entrenamiento a puerta abierta pudieran inscribirse. Al superar las solicitudes, la entidad de Concha Espina realizó el habitual sorteo ante notario para decidir qué aficionados recibían ese premio para poder acudir este martes 30 de diciembre a las 11:00 horas a disfrutar de una sesión que liderará Xabi Alonso.

Dónde es el entrenamiento del Real Madrid a puerta abierta

El escenario escogido para realizar este entrenamiento a puerta abierta fue el Estadio Alfredo di Stéfano, que se encuentra en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, conocida como Valdebebas. Es por ello que el aforo no será excesivo y sólo 4.150 socios podrán acudir para ver de cerca a las estrellas de la plantilla merengue. Hay que destacar que se recibieron más de 8.000 solicitudes, por lo que sólo la mitad podrán acceder al campo donde suele realizar los entrenamientos el equipo que entrena Xabi Alonso.

¿Se podrá ver por TV el entrenamiento del Real Madrid?

Ninguna televisión ha anunciado oficialmente que haya adquirido los derechos para retransmitir el entrenamiento a puerta abierta del conjunto blanco, pero seguramente su canal oficial, Real Madrid TV conectará con el Estadio Alfredo di Stéfano para ofrecer en directo por televisión todo lo que ocurra en esta sesión en la que la plantilla del club de Concha Espina se dará un baño de masas y harán a muchos niños muy felices por poder ver de tan cerca a sus jugadores favoritos.

Además, en el caso de ser así, la web de Real Madrid TV o sus canales en plataformas como Twitch, ofrecerán también en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda sobre el césped del Alfredo di Stéfano. Será un día festivo para los aficionados y para la propia plantilla, que cerrará 2025 recibiendo a más de 4.000 socios antes de empezar de nuevo a competir en los primeros días del año nuevo.