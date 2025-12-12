Cómo conseguir entradas para el entrenamiento del Real Madrid a puerta abierta y las fechas para solicitarla

El Real Madrid ha anunciado a sus socios la fecha en la que se celebrará el tradicional entrenamiento de Navidad a puertas abiertas. Este evento, que se realiza cada año por estas fechas, permite a los aficionados acercarse al club y disfrutar de una jornada especial con los jugadores.

Cuándo es el entrenamiento del Real Madrid a puerta abierta

El tradicional entrenamiento de puertas abiertas del Real Madrid se celebrará el próximo 30 de diciembre a las 11:00 horas en el estadio Alfredo Di Stéfano. La actividad mantiene su carácter gratuito y exclusivo para los socios del club, que podrán solicitar sus entradas con antelación.

¿Quiénes pueden ir al entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid?

Al entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid sólo pueden asistir los socios del club. Las entradas son gratuitas, pero cada solicitud permite un máximo de seis socios para garantizar que familias y grupos puedan acudir juntos. Los aficionados que no sean socios no pueden acceder al evento, por lo que es imprescindible contar con la condición de socio y realizar la solicitud dentro de los plazos establecidos por el club.

¿Hay que pagar para ir al entrenamiento del Real Madrid?

No, no hay que pagar para asistir al entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid. Las entradas son gratuitas, aunque solo están disponibles para los socios del club, y cada solicitud permite un máximo de seis personas.

Cómo pedir las entradas para el entrenamiento del Real Madrid

Todos los interesados en asistir a este entrenamiento deberán realizar la petición mediante la Oficina Online de Atención al Socio. El plazo para enviar las solicitudes comienza el jueves 12 de diciembre a las 12:00 horas y finaliza el lunes 16 de diciembre a las 10:00 horas. Si la cantidad de solicitudes supera el número de plazas disponibles, el Real Madrid llevará a cabo un sorteo el martes 17 de diciembre para decidir quiénes serán los afortunados que podrán asistir al evento.

Plazos para pedir entradas para el entrenamiento del Real Madrid

Los plazos para solicitar las entradas para el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid son los siguientes: las solicitudes se pueden realizar desde el jueves 12 de diciembre a las 12:00 horas hasta el lunes 16 de diciembre a las 10:00 horas.

Si el número de peticiones supera la cantidad de entradas disponibles, el club realizará un sorteo el martes 17 de diciembre para determinar cuáles de los socios solicitantes podrán asistir al entrenamiento. Todas las solicitudes deben tramitarse a través de la Oficina Online de Atención al Socio.