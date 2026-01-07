Adiós al abono transporte de siempre: llegan las nuevas tarifas de 30 y 60 euros y así lo puedes conseguir

Este 2026 ha comenzado con una buena noticia para los madrileños, especialmente para todos aquellos que frecuentan el uso del transporte público. El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas que, además de igualar los beneficios actuales, introduce una nueva opción para los pasajeros: el abono único estatal.

Esta nueva tarifa plana se abonará de forma mensual y permitirá a los madrileños viajar por una gran parte del país utilizando una combinación de diferentes medios de transporte. Hay dos tarifas: una de 30 euros y otra de 60 euros. Cada una tiene sus beneficios, permitiendo a todos aquellos interesados escoger la que mayor encaje con su situación.

Así funciona este nuevo abono

La medida, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que encabeza Óscar Puente, tiene como objetivo reforzar el uso del transporte público en las principales áreas urbanas del país. En este contexto, Madrid, como principal nodo de comunicaciones y la ciudad con mayor volumen de desplazamientos diarios, se perfila como una de las grandes beneficiadas de una inversión estatal que supera los 1.371 millones de euros, destinada a mejorar la movilidad y aliviar el gasto de los ciudadanos.

La principal novedad llegará a partir de la segunda quincena de enero de 2026, con la puesta en marcha de un nuevo abono de transporte multimodal. Este título permitirá realizar viajes ilimitados durante 30 días en varias redes de titularidad estatal, incluyendo Cercanías, trenes de Media Distancia convencional y los autobuses interregionales de largo recorrido. La iniciativa busca simplificar los desplazamientos, fomentar alternativas al vehículo privado y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y accesible.

Ésto es lo que pagarás por tu abono único dependiendo de tu edad

El sistema de tarifas se ha diseñado con una estructura clara y accesible, especialmente pensada para incentivar su adopción entre los más jóvenes. Quienes tengan menos de 26 años podrán acceder al abono por 30 euros al mes, una cantidad que permitirá desplazarse por todo el país combinando trenes y autobuses a un coste muy reducido. En el caso de los mayores de 26 años, el precio será de 60 euros mensuales, manteniendo exactamente las mismas condiciones y posibilidades de viaje.

Óscar Puente ha definido la medida como una apuesta por la simplicidad y el ahorro, subrayando que el nuevo abono se articulará a través de un identificador único para cada usuario. Para utilizarlo, será necesario registrarse previamente en la web del Ministerio y, a partir de ese momento, los billetes podrán obtenerse sin coste adicional a través de los canales habituales: taquillas, máquinas de autoventa, páginas web y aplicaciones móviles. El objetivo es facilitar el acceso al transporte público y reducir al mínimo los trámites para los viajeros.

El abono transporte mensual seguirá vigente durante 2026

Para los usuarios habituales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), el nuevo abono estatal no supondrá cambios inmediatos en sus rutinas. Al menos por ahora, este título no reemplaza a los abonos actuales, sino que se incorpora como una opción adicional. El Ejecutivo ha confirmado que las bonificaciones vigentes en Madrid se mantendrán durante todo 2026, garantizando así la continuidad del sistema actual para quienes ya lo utilizan a diario.

En la práctica, esto significa que desde el 1 de enero siguen aplicándose los descuentos en el abono transporte mensual de la Comunidad de Madrid. El Estado continuará asumiendo el 20% de la rebaja, lo que permite conservar una reducción total del 50% en el abono general y de hasta el 70% en el abono joven. Además, se mantiene la gratuidad para los menores de 14 años, una medida especialmente relevante para aliviar el gasto en transporte de muchas familias madrileñas.