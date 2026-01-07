Confirmado: estos dias será gratis viajar en los autobúses de la EMT y Bicimad

El regreso a la rutina después de las vacaciones de Navidad llega este año con un pequeño respiro para quienes se mueven por Madrid. A partir de esta medianoche, los autobuses de la EMT y el sistema de bicicletas eléctricas Bicimad volverán a ser gratuitos durante dos días consecutivos, justo cuando estudiantes y trabajadores regresarán a su rutina habitual. El anuncio, confirmado por el Ayuntamiento, se ha convertido en una tradición reciente que muchos madrileños esperan casi como una ayuda simbólica para empezar el año con mejor pie.

La medida se activa en un momento en el que la ciudad recupera su ritmo habitual tras los días festivos. Es normal que a partir de hoy encontraremos calles con más tráfico, horarios más ajustados y una sensación generalizada de que todos volvemos a la rutina de siempre. En ese contexto, poder moverse sin coste permite a muchos reorganizar sus desplazamientos o incluso probar rutas que, de otro modo, no se plantearían. Y sucede algo curioso ya que cada vez que la gratuidad llega, se observan comportamientos distintos en la movilidad diaria, especialmente en los trayectos cortos. Y es que lo largo de los últimos años, estas campañas han demostrado que no son un simple gesto puntual. La EMT utiliza estos días para medir picos de demanda, comprobar el comportamiento de las líneas más saturadas y analizar cómo responde la red en un escenario de mayor presión. Por eso el anuncio de hoy, 7 de enero, anticipa dos jornadas en las que el transporte público volverá a colocarse en el centro de todas las miradas.

Cuándo será gratis viajar en la EMT y en Bicimad

La gratuidad comenzará a las 00:00 horas del jueves 8 de enero y se mantendrá hasta las 23:59 del viernes 9 de enero. Serán dos días completos de servicio sin coste tanto en los autobuses municipales como en Bicimad. Todos los viajeros deberán validar su título de transporte, como es habitual. Quienes no tengan abono ni tarjeta recibirán un billete sencillo gratuito por parte del conductor, una práctica ya consolidada en estos periodos.

Esta validación no es un trámite menor. Permite a la EMT obtener datos precisos de ocupación, identificar qué líneas reciben mayores incrementos y ajustar refuerzos en campañas posteriores. En los últimos años, estos análisis han servido para justificar ampliaciones de flota, reorganizaciones de horarios o refuerzos específicos en líneas que conectan con grandes centros educativos.

Viajes de hasta 30 minutos sin coste en Bicimad

Por sexta vez, Bicimad participará en estas jornadas especiales de movilidad gratuita. Durante el jueves y el viernes, todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos. El sistema llega a esta activación con su red más extensa hasta la fecha: 634 estaciones, 7.782 bicicletas y presencia en los 21 distritos de Madrid. A lo largo de 2025 ha superado los 13,63 millones de usos, un dato que confirma la fuerte implantación de la bicicleta eléctrica como alternativa para trayectos urbanos diarios.

Cuando Bicimad entra en este tipo de campañas ocurre un fenómeno que se repite una y otra vez. Suben los viajes cortos, aumentan los desplazamientos intermodales y muchos usuarios aprovechan para probar estaciones nuevas o ajustar sus rutas habituales.

En una ciudad donde cada vez más personas combinan autobús, metro y bicicleta, ofrecer dos días gratis permite observar cómo se distribuye la demanda. Y este año, con la vuelta al cole concentrada en la mañana del jueves, se prevé un pico muy pronunciado a primera hora, tanto en líneas de la EMT como en estaciones cercanas a colegios e institutos.

Una medida que ya se ha convertido en tradición

Desde 2021, Madrid aplica la gratuidad en determinadas fechas del calendario. Black Friday, regreso de vacaciones de Semana Santa, vuelta de verano y retorno tras Navidad son los periodos más habituales. No se trata de una casualidad: cada activación permite comprobar cómo cambia el uso del transporte público cuando se elimina la barrera del coste durante periodos concretos.

El patrón se ha consolidado. En 2024, la iniciativa estuvo activa durante diez jornadas, beneficiando a 2.396.732 usuarios. Ese año dejó un dato muy significativo: el 3 de abril, día de vuelta de Semana Santa, se alcanzó el récord de 1.783.852 viajeros. Ya en 2025, la gratuidad se ha aplicado en siete periodos (12 jornadas), con 2.719.947 beneficiarios. El último Black Friday marcó un hito histórico: 1.944.021 usuarios utilizaron los autobuses de la EMT en un solo día.

Este tipo de datos ha permitido al Ayuntamiento presentar la medida como una herramienta eficaz para fomentar el uso del transporte público y reducir la dependencia del coche. Las cifras acumuladas hablan por sí solas: 79,47 millones de viajeros en 72 jornadas gratuitas y más de 15,25 millones de usuarios no habituales que se han subido a un autobús de manera excepcional gracias a estas campañas.

Y la previsión es que a partir de mañana, se vuelva a registrar un aumento notable de pasajeros. No sólo por la vuelta al cole, sino también porque muchos trabajadores retoman hoy su actividad presencial y aprovechan la medida para reorganizar sus desplazamientos. Y en definitiva, las líneas escolares, las que conectan con grandes ejes comerciales y las que enlazan con intercambiadores suelen ser las más afectadas en estas fechas.