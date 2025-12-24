Decathlon da el golpe definitivo: deja tan barata su bicicleta eléctrica que están en graves problemas de stock

Decathlon vuelve a arrasar con una de esas ofertas que no pasan desapercibidas. La cadena deportiva ha rebajado de forma notable una de sus bicicletas eléctricas más vendidas y el resultado está siendo claro, pues están llegando los primeros problemas serios de stock tanto en la tienda online como en algunos puntos físicos. Se trata de la bicicleta eléctrica de montaña Evercross de 26 pulgadas, un modelo con motor de 250 W y doble suspensión que, por su precio actual, se ha convertido en una ganga para aquellos que quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin gastar una fortuna.

El atractivo principal de esta bicicleta eléctrica está sin duda en su precio. En un mercado donde las e-bikes suelen moverse con facilidad por encima de los 1.500 euros, encontrar un modelo con motor eléctrico, batería integrada y doble suspensión por una cantidad tan ajustada no es habitual. Esta bajada de precio ha provocado que muchos usuarios que llevaban tiempo pensando en comprar una bicicleta eléctrica hayan decidido no esperar más, lo que explica la rapidez con la que las unidades disponibles están desapareciendo. Y es que Decathlon la tiene a la venta ahora por 649,99 euros, es decir, 850€ menos que su precio inicial. Además, permiten comprarla financiándola sin intereses ni gastos, algo que muchos que están aprovechando.

Más allá del coste, esta bicicleta eléctrica ofrece unas características que encajan bien con un uso cotidiano y recreativo. El motor de 250 W cumple con la normativa europea y proporciona una asistencia suficiente para trayectos diarios o rutas sencillas por caminos y pistas. La batería de 36 V y 10,4 Ah promete una autonomía adecuada para el día a día, siempre dependiendo del tipo de recorrido y del nivel de asistencia elegido. Además, la doble suspensión aporta un plus de comodidad, especialmente en terrenos irregulares, algo que muchos usuarios valoran positivamente frente a modelos más básicos.

La bicicleta eléctrica rebajada en Decathlon

Otro de los puntos que está influyendo en su popularidad es que no se trata de una bicicleta eléctrica pensada exclusivamente para la ciudad ni de una e-bike de montaña extrema, sino de un término medio que permite un uso bastante amplio. Esto la convierte en una opción interesante tanto para los que buscan una alternativa al coche o al transporte público como para quienes quieren disfrutar de paseos más largos los fines de semana sin llegar a exigencias técnicas elevadas.

En redes sociales y foros especializados, los comentarios reflejan que por ese precio resulta complicado encontrar una bicicleta eléctrica con características similares en otras tiendas. Otros recuerdan que no es un modelo de gama alta, pero cumple de sobra para un uso normal o iniciarse en el mundo de la movilidad eléctrica. También hay quien advierte de que no está pensada para rutas técnicas exigentes, algo lógico teniendo en cuenta su posicionamiento y su coste. Al apostar por precios tan ajustados, Decathlon también presiona a otras marcas y distribuidores, especialmente en un momento en el que la movilidad sostenible gana cada vez más peso. Ofertas como esta contribuyen a que la bicicleta eléctrica deje de verse como un producto exclusivo y se convierta en una opción más accesible para el público general.