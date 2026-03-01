Otro desastre de la realización de la Liga de Tebas: se ‘congela’ la imagen de la previa del Betis – Sevilla

La realización de televisión de la Liga de Tebas volvió a ser un desastre, esta vez en un encuentro tan importante en el torneo como es el derbi entre Betis y Sevilla. Toda la previa del partido no se pudo ver por un error en la realización, cuya señal se quedó atascada en una imagen desde un fondo. Durante casi cinco minutos, sólo hubo esa imagen, que apenas aportaba algo y que privó a los aficionados de ver la previa de este Betis – Sevilla.

Ni ambiente en las gradas, ni los jugadores saltando al terreno de juego, ni el saludo entre los futbolistas, ni la imagen del tifo que hicieron los aficionados del Betis… la realización de la Liga de Tebas de este Betis – Sevilla se quedó ‘congelada’ con una sola toma, que precisamente era de las peores que había: una imagen desde uno de los fondos, detrás de una portería, que hacía zoom a veces a la grada.

Así, el ambientazo en el Estadio de la Cartuja no se pudo ver por televisión -y sólo pudieron disfrutarlo aquellos que estaban en el campo- por este error de la realización televisiva, que se repite en varios encuentros ya en lo que va de temporada. Era además un derbi diferente, especial, toda vez que es el Betis – Sevilla con más aforo de la historia.

Este error se produjo en uno de los partidos más especiales de la Liga, de los pocos que el torneo español puede internacionalizar. El derbi Betis – Sevilla está siempre en el calendario de los aficionados, que en esta ocasión se perdieron los minutos previos de este gran derbi.

Todo ello ocurre en una Liga que cuesta un pastizal verla y donde miles de personas pagan mucho dinero para ver el espectáculo, que hay que tener en cuenta que no sólo es el partido, sino también la previa, que forma parte del fútbol: ambiente, himno, saludo entre jugadores, tifo de los aficionados, alineaciones de ambos equipos… Todo eso se lo ‘cargó’ la Liga de Tebas en este Betis – Sevilla que se juega en La Cartuja.