El Betis se duerme en el derbi y le regala el empate al Sevilla

Betis y Sevilla empataron en un derbi en lo que es, en la práctica, una derrota bética y un triunfo sevillista. Tras ir ganando 2-0, el Betis se dejó la renta en una pésima segunda parte y un Sevilla limitado, en una crisis de identidad tremenda, se llevó un punto que ni ellos mismos se lo creían. Empate en el derbi sevillano por dormirse los béticos y por la creencia hasta el final de los sevillistas.

El fútbol en Sevilla queda en empate. Pero estos días los sevillistas estarán más contentos, principalmente porque tras ir perdiendo 2-0, acabaron empatando. Y, sobre todo, porque saben todos perfectamente que el Sevilla es peor equipo que este Betis y que un empate es casi un milagro para el equipo de Almeyda.

Al Betis, en cambio, se le queda cara de una decepción enorme. Mejores, se dejaron llevar en una segunda parte paupérrima y dejó pasar un 2-0 del que se acordarán durante días. Este Betis perfectamente podía golear al Sevilla, pero se durmió tanto que se encontró con un empate en una agonía final.

Tuvo dos caras el derbi de Sevilla. En la primera el Betis fue un ciclón metiendo dos goles y encarrilando el partido. Quien se lo iba a decir después, donde Almeyda, desde el autobús en el que vio el partido, le cambió por completo a Pellegrini el plan y remontó el encuentro.

Antony, con un golazo de chilena, puso el primer gol de este emocionante derbi sevillano. Qué golazo marcó el brasileño tras una gran jugada de Abde por banda, volviendo locos a rivales. A poco más de un metro de la portería, Antony dibujó la jugada y puso la locura en La Cartuja.

El segundo gol lo firmó Fidalgo con un disparo precioso, con el exterior, de una calidad brutal. Abde, con su asistencia, le dejó solo ante Vlachodimos y el que fuera canterano del Real Madrid -llegó a debutar con el primer equipo- puso distancia en el derbi.

El Betis se autodestruye y el Sevilla lo aprovecha

El Betis vio tan ganado el derbi que se dejó llevar, se tranquilizó… y se durmió. Y se metió así mismo un zambobazo tremendo. Un centro al corazón del área de Oso lo cabeceó de plancha Alexis Sánchez en el 62′. Era el 2-1 y el Betis se dio cuenta que aquí nunca hay nada ganado. Y el Sevilla que con poco que hiciera estaba metido en el encuentro.

Hasta que llegó el tramo final. De lo que pudo ser una goleada bética a un empate sevillista. Isaac Romero marcó el gol del 2-2 en el 85′, se quitó la camiseta y provocó el delirio de los visitantes, que incluso tuvieron ocasiones en los últimos minutos para ganar al Betis. Abde, con un remate al palo, fue lo único decente del Betis en el tramo final (único remate bético de toda la segunda parte).

Así, el Betis se autodestruyó en la segunda parte y regaló la victoria del derbi. El Sevilla se encontró con un empate que ni esperaba y que sabe mucho más a victoria. Los pitos en La Cartuja lo dejaron claro: bronca de la afición a los suyos. El Betis sale dolido de un derbi que pudo ganar bien y acabó pidiendo la hora.