La realización de la Liga de Tebas oculta la imagen de VAR de Lamine Yamal que validó el gol de Rashford

La realización de la Liga de Tebas, una vez más, ocultó a los espectadores la imagen de VAR de Lamine Yamal tocando la pelota de cabeza sobre la línea de banda que validó el gol de Marcus Rashford en Elche. La jugada fue revisada solamente durante unos segundos y Muñiz Ruiz dio el tanto por válido. Durante el resto de partido, la realización no mostró en ningún momento la demostración de que ese gol fuese legal o no.

Corría el minuto 72 de partido en el Martínez Valero de Elche cuando Lamine Yamal se marcó una gran jugada por banda que terminó en el 1-3 a favor del Barcelona, obra de Rashford. Se lo estaba mereciendo el equipo culé. El ’10’ azulgrana fue el mejor de su equipo. Pero el tanto llegaba con polémica.

Los jugadores del Elche se acercaron a Muñiz Ruiz y protestaron que la pelota había salido por la línea de banda en el inicio de la jugada. La realización de la Liga de Tebas la repitió en el momento y se pudo ver como Lamine Yamal toca la pelota de cabeza con todo su cuerpo fuera del terreno de juego. En dichas imágenes, no se pudo ver de manera clara si el ’10’ culé salva la bola o no. Una imagen que no demostró nada.

Muñiz Ruiz, con ayuda del VAR, dio el gol por válido. Pero los telespectadores no pudieron ver durante toda la retransmisión si esa pelota había salido o no. No hubo imagen de VAR que pudiese demostrarlo. Según comentaron en la Cadena Cope, lo más seguro es que no tuviesen esas imágenes. Lo que está claro es que la realización de la Liga de Tebas tiró hacia delante.

El Barcelona, con ese gol, sentenció el partido en Elche y ganó un partido muy cómodo que pudo incluso golear. Una polémica que tampoco hubiese cambiado mucho un resultado en el que los de Hansi Flick se merecieron los tres puntos de manera muy clara.