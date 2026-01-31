Así está la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona al Elche: presión para el Real Madrid

Este Barcelona es infalible. No falla. Muchos son los intangibles que deben alinearse para que los de Flick se dejen puntos en la carrera por la Liga. Lo consiguió la Real Sociedad hace dos semanas, en un ejercicio de imprecisión azulgrana, que tuvo ocasiones para dar y tomar, y acierto donostiarra. No ocurrió así en el Martínez Valero, donde el Elche claudicó (1-3) ante el vendaval culé. Los muchachos de Flick superaron sin problemas un partido que antes de disputarse opositaba a dificultades. Una victoria más para el líder clasificación de la Liga.

El Barcelona suma 15 triunfos en sus últimos 16 partidos. Así es imposible que pierda el liderato. Lo mantiene y lo amplía respecto al Real Madrid, su inmediato perseguidor. Para cuando los blancos pongan un pie en el Bernabéu y asistan al enésimo juicio del Bernabéu, esta vez por la derrota ante el Benfica que desembocó en playoff continental, tendrán a los azulgranas cuatro puntos por encima. Aunque con un partid menos que deberán ganar, al Rayo Vallecano, para seguir a un punto.

El Atlético, el otro de los tres primeros en la clasificación de Liga que ha jugado este sábado, ha vuelto a pegarse un tiro en el pie con un juego plano e insulso. Sin contundencia no se va muy lejos. A los rojiblancos les alcanzó para sacar un exiguo punto ante un Levante que camina falto de oxígeno en esta Liga y con entrenador nuevo desde apenas un mes y medio. En ese río revuelto no pescó el Atlético, apenas tuvo cebo. Se volvió a ver a un equipo que no domina los partidos y mucho menos las áreas. Tiembla en la propia y se da de bruces en la rival.

Clasificación de la Liga