El VAR se chivó y Abqar acabó expulsado por tocar los genitales a Sorloth

El Atlético-Getafe vivió una imagen bochornosa de Abqar tras ser expulsado por tocar los genitales a Sorloth. Una acción que el árbitro del partido, Ortiz Arias, no vio en el momento y se lo tuvo que chivar Pulido Santana desde el VAR para que revisase la acción y le mostrase la roja directa para dejar al conjunto de José Bordalás con uno menos durante más de media hora de encuentro.

Previamente, ya había tenido varios encontronazos en balones divididos. El ambiente se fue calentando hasta tal punto que, en un nuevo pique entre ambos. Aunque nadie del terreno de juego lo vio, el árbitro vio desde el monitor cómo Abqar, después de intentar agarrarle la camiseta, le pellizcó la zona de la entrepierna a Sorloth. Un gesto que cabreó al noruego y que hizo que le cogiera del brazo para que el defensa acabase en el suelo.

A los pocos segundos, Ortiz Arias no dudó en mostrarle la tarjeta también a Sorloth, pero en su caso solo amarilla, al agredir a Abqar con un empujón. Aun así, se vio cómo el banquillo del Getafe acabó incrédulo, ya que no se mostró conforme con la decisión arbitral. El partido ya iba 1-0 a favor del Atlético gracias al golazo de Nahuel Molina en la primera parte. Por ello, Abqar se perderá como mínimo el partido del próximo sábado ante el Espanyol a la espera de lo que refleje el acta arbitral y si lo consideran una conducta antideportiva, lo que podría suponer la suspensión de más partidos.