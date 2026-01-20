Sorloth cierra la puerta a una salida: «Estoy muy feliz y quiero seguir en el Atlético»

Aparece Sorloth feliz por la rueda de prensa. Su rostro, por imperturbable que parezca, esconde alegría. Es el delantero más en forma del Atlético, por más que Julián Álvarez tenga mayor renombre. Así lo dibujan los datos. En lo que va de 2026 acumula tres de los cuatro goles totales anotado por el Atlético. Mientras que el argentino suma más de dos meses y medio sin marcar en Liga. Se crece en Champions, eso sí. Lo necesita su equipo. Hasta entonces buenos son los servicios de Sorloth.

La vida le ha cambiado al noruego este comienzo de año. Más titular, más goles y más alegrías. Tanto que ha cerrado la puerta a una salida en el mercado invernal. «Es una combinación. Jugar más minutos y que el equipo me está buscando. Muy contento con esta racha y espero que continúe así. Estoy muy feliz aquí, lo demuestro en el campo y quiero seguir en el Atlético», aseguró Sorloth.

Se enfrentará mañana a un ambiente inflamable, el de los estadios turcos, que conoce de cuando jugó en el Trabzonspor. «Yo jugué una temporada en Turquía, todo estadio llenos. Ama el fútbol, le gusta y si te gusta este es un lugar en el que te gusta jugar. Personalmente me gusta mucho jugar en Turquía, por la atmósfera de los estadios. El Galatasaray tiene muy buenos jugadores, no puedo hablar de ninguno específico pero tiene un muy buen equipo», añadió Sorloth.