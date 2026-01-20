Simeone y las cuentas del Atlético: «Si no ganamos los dos partidos no alcanza para estar en octavos»

Frío, nieve y temperaturas bajo cero. Así recibió Estambul al Atlético de Madrid. Situación opuesta a la que se encontrarán los de Simeone una vez ruede el balón. La gelidez dará paso a la calidez en el feudo del Galatasaray, estadio inflamable donde los haya. Allí buscará el Atlético una victoria que deje a tiro de piedra su clasificación directa a octavos. Examen de rigor para un equipo que se congela cada vez que se viste de corto lejos del Metropolitano.

Apagar el incendio turco para no quemarse. Los rojiblancos fijan actualmente el corte que accede directamente a octavos de final, empatados a puntos con el Liverpool. La diferencia de goles será clave. Simeone lo tiene claro. «Hay que ganar los dos partidos, con una victoria y un empate no alcanza. Hay mucha igualdad. Hay equipos que seguramente ganen. La exigencia va a ser altísima para estar entre los ocho primeros. Espero que el equipo pueda resolver las situaciones que se le planteen», aseguró el argentino.

El Atlético visita a un Galatasaray que camina a caballo entre la dicotomía. Líder dentro de sus fronteras y buscando clasificarse al playoff previo a los octavos de final de Champions. «Me imagino un partido duro. El rival tiene futbolistas ofensivos muy buenos. La vuelta de Oshimen, tienen dos extremos muy buenos, Gundogan en el medio… Torreira trabajando en la recuperación… Son un equipo muy competitivo», aseguró Simeone.

Sorloth aparece como el delantero más en forma del Atlético, por más que Julián Álvarez tenga mayor renombre. Así lo dibujan los datos. En lo que va de 2026 acumula tres de los cuatro goles totales anotado por el Atlético. Mientras que el argentino suma más de dos meses y medio sin marcar en Liga. Se crece en Champions, eso sí con goles ante PSV e Inter de Milán. Simeone lo tiene claro. «Sí, va a crecer mañana», respondió de manera contundente.

El Galatasaray posee la virtud que castiga al Atlético esta temporada. Hasta 12 goles han encajado los rojiblancos a balón parado. «Esperemos que podamos resolver de la mejor manera esa situación del equipo, porque es muy importante. También esperamos tener más contundencia. En el fútbol la única manera de hacer gol es tener situaciones de gol. Trabajamos para aplicarlo y ejecutarlo cada vez mejor para tenerlo», añadió Simeone.

El Cholo también desveló la charla que ha tenido con Cardoso y la sesión de video con Sorloth. «Siempre tenemos charlas personales con los futbolistas y así son, personales. Mostrándole lo que pensamos, lo que creemos, con la puerta abierta y la puerta abierta es la mía para todos aquellos que entiendan la forma de jugar del Atlético. Sorloth tiene una contundencia enorme con su juego aéreo, nos ayuda muchísimo», finalizó Simeone.