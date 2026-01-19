Al Atlético le toca un hueso en cuartos: visitará al Betis en La Cartuja

Al Atlético de Madrid le ha tocado un hueso en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey celebrado este lunes en Las Rozas. El rival del equipo rojiblanco será el Betis, al que visitará en La Cartuja algún día del 3 al 5 de febrero. Los de Simeone ya jugaron en Sevilla contra los béticos esta temporada y ganaron por 0-2 el partido de Liga con los goles de Giuliano y Álex Baena.

Por un lado, el Atlético eliminó al Deportivo de La Coruña en octavos y, por otro, el Betis accedió a cuartos venciendo al Elche. Los rojiblancos sufrieron más de la cuenta contra el equipo de Segunda División y pasaron de ronda con un solo gol de Griezmann. Por su parte, los de Manuel Pellegrini remontaron a los ilicitanos con doblete de Chimy Ávila.

El Albacete, único equipo superviviente de Segunda, jugará ante el Barcelona en los cuartos de la Copa. Además, el bombo ha dejado un atractivo duelo entre el Betis y Atlético en La Cartuja, sede de la final (aún sin fecha), mientras que el Valencia recibirá en Mestalla al Athletic Club y el Deportivo Alavés a la Real Sociedad en Mendizorrotza.

Los enfrentamientos de cuartos de final se celebrarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, de nuevo a partido único antes de que el torneo entre en las eliminatorias a doble partido en las semifinales (10/11 de febrero y 3/4 de marzo).