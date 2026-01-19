Así quedan los emparejamientos de los cuartos de la Copa del Rey: los rivales de Barcelona y Atlético de Madrid

Ya se conocen todos los emparejamientos de estos cuartos de final de la Copa del Rey. Este lunes 19 de enero tuvo lugar en la Ciudad de las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol el sorteo que emparejaba a los ocho equipos clasificados para esta ronda. El Albacete, único club de Segunda División, se llevó el premio gordo al cruzarse con el FC Barcelona. El Atlético de Madrid jugará de visitante ante el Betis.

El Barcelona se las verá en estos cuartos de final de la Copa del Rey con el verdugo del Real Madrid en octavos, el Albacete. El Carlos Belmonte volverá a recibir a un equipo de Primera División, otro de los cocos y candidato al título. El Albacete ya es un ‘matagigantes’, eliminando a dos equipos de Primera División como son el Celta de Vigo y el Real Madrid en las rondas previas, además de San Fernando y Leganés en la primera y segunda ronda. Los culés, por su parte, han tumbado a Guadalajara y Racing de Santander.

Otro de los emparejamientos más interesantes es el que se vivirá en el Benito Villamarín. Real Betis y Atlético de Madrid protagonizaron otro de los duelos de los cuartos de final. El cuadro verdiblanco tendrá el beneficio de jugar esta eliminatoria a un único partido en su estadio, ante los suyos.

En cuanto al resto de emparejamientos de estos cuartos de final, por un lado Deportivo Alavés y Real Sociedad protagonizarán un derbi vasco en este ronda, encuentro que se disputará en Mendizorroza, con los de Vitoria como locales. Por otro lado, duelo de altura entre grandes ganadores de la Copa del Rey, como son el Valencia CF y el Athletic Club, con nueve títulos para los chés y 24 para los leones. Este partido se jugará en Mestalla.

Los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey

Albacete Balompié – FC Barcelona

Deportivo Alavés – Real Sociedad

Valencia CF – Athletic Club

Real Betis Balompié – Atlético de Madrid

¿Cuándo serán los partidos de cuartos de final de Copa del Rey?

Los cuartos de final, que se disputan a partido único, se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, dentro de poco más de dos semanas. Cabe recordar que ésta será la última ronda que se dispute a un único partido, la última con el condicionante por categorías que permite al Albacete, verdugo del Real Madrid y único club de Segunda División en la ronda, jugar como local este partido ante el Barcelona.

Una vez que se resuelvan estos cuatro partidos de cuartos de final, las semifinales volverán a disputarse a doble partido. Está previsto que la ida de semis se juegue la semana posterior, el miércoles 11 de febrero, mientras que la vuelta no sería ya hasta el miércoles 4 de marzo. La fecha de la final de la Copa del Rey aún no está definida, ya que aún se estudia si fijarla el 18 de abril o el 2 de mayo dada la presencia del Betis en Europa, lo único seguro es que La Cartuja será nuevamente la sede.