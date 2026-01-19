Sorteo de cuartos de la Copa del Rey, en directo | Dónde ver en vivo los cruces, emparejamientos y rivales del Atlético de Madrid y Barcelona

Sólo ocho equipos siguen con vida en esta apasionante Copa del Rey que ha ido dejando sorpresas desde que comenzó hace bastantes meses. Ahora estos clubes esperan conocer a su próximo rival en este sorteo de cuartos de final en el que hay gran expectación, ya que se pueden producir cruces bastante interesantes, ya que hay varios equipos históricos de nuestro país clasificados yendo con toda la ilusión del mundo para poder conquistar el trofeo. Narramos en directo y en vivo online el minuto a minuto del sorteo de cuartos de la Copa del Rey.

El sorteo de cuartos de Copa del Rey, en directo

Así está la Copa del Rey

La Copa del Rey ha entrado en su fase definitiva y estos cuartos de final serán la última ronda que será a partido único, por lo que estos ocho equipos que están clasificados para esta fase no tendrán margen de error. Con la eliminación del Real Madrid el Barcelona se queda en solitario como el gran favorito, pero no habrá que perder de vista al Atlético de Madrid. También tendrían sus opciones clubes como el Athletic Club, Real Sociedad o Betis, mientras que Alavés y Valencia sueñan con darle una alegría a sus aficionados.

Sólo un condicionante

Todo apuntaba a que este sorteo iba a ser puro del todo, pero la machada que firmó el Albacete Balompié eliminando al Real Madrid en el Carlos Belmonte ha hecho que haya un pequeño condicionante en este sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo manchego, al ser de una categoría inferior, estará solo en un bombo para salir en primer lugar y jugar así en casa teniendo el factor campo a su favor. Obviamente, a priori, parece el rival más asequible, pero después de haberse cargado a los de Concha Espina y al Celta habrá que tener mucho cuidado con ellos.

Esperando los cruces de la Copa del Rey

¡¡Muy buenos días a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que se celebra en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general de la Real Federación Española de Fútbol. El salón Luis Aragonés ya está listo para que se celebre este evento en el que los ocho equipos clasificados para esta ronda de la competición del K.O. están esperando a conocer a sus rivales en lo que será una fase emocionante que se volverá a jugar a partido único.