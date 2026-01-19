Sorteo de cuartos de la Copa del Rey, en directo | Dónde ver en vivo los cruces, emparejamientos y rivales del Atlético de Madrid y Barcelona
Sólo ocho equipos siguen con vida en esta apasionante Copa del Rey que ha ido dejando sorpresas desde que comenzó hace bastantes meses. Ahora estos clubes esperan conocer a su próximo rival en este sorteo de cuartos de final en el que hay gran expectación, ya que se pueden producir cruces bastante interesantes, ya que hay varios equipos históricos de nuestro país clasificados yendo con toda la ilusión del mundo para poder conquistar el trofeo. Narramos en directo y en vivo online el minuto a minuto del sorteo de cuartos de la Copa del Rey.
El sorteo de cuartos de Copa del Rey, en directo
Así está la Copa del Rey
La Copa del Rey ha entrado en su fase definitiva y estos cuartos de final serán la última ronda que será a partido único, por lo que estos ocho equipos que están clasificados para esta fase no tendrán margen de error. Con la eliminación del Real Madrid el Barcelona se queda en solitario como el gran favorito, pero no habrá que perder de vista al Atlético de Madrid. También tendrían sus opciones clubes como el Athletic Club, Real Sociedad o Betis, mientras que Alavés y Valencia sueñan con darle una alegría a sus aficionados.
Sólo un condicionante
Todo apuntaba a que este sorteo iba a ser puro del todo, pero la machada que firmó el Albacete Balompié eliminando al Real Madrid en el Carlos Belmonte ha hecho que haya un pequeño condicionante en este sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo manchego, al ser de una categoría inferior, estará solo en un bombo para salir en primer lugar y jugar así en casa teniendo el factor campo a su favor. Obviamente, a priori, parece el rival más asequible, pero después de haberse cargado a los de Concha Espina y al Celta habrá que tener mucho cuidado con ellos.
Esperando los cruces de la Copa del Rey
¡¡Muy buenos días a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que se celebra en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general de la Real Federación Española de Fútbol. El salón Luis Aragonés ya está listo para que se celebre este evento en el que los ocho equipos clasificados para esta ronda de la competición del K.O. están esperando a conocer a sus rivales en lo que será una fase emocionante que se volverá a jugar a partido único.
¡Valencia – Athletic Club!
Mestalla acogerá un auténtico partidazo entre dos clásicos del fútbol español en estos cuartos de final de la Copa del Rey. ¡Partidazo el Valencia – Athletic Club!
- Robert Navarro: «Todos los equipos son difíciles. Queríamos jugar en casa con nuestra gente, pero seguro que nos acompañarán. Con muchas ganas».
¡Alavés – Real Sociedad!
Ya tenemos el segundo enfrentamiento de los cuartos de final de la Copa del Rey. El club babazorro recibirá en Mendizorroza a la Real Sociedad.
- Sivera: «En casa siempre es diferente, somos más fuerte con nuestra gente. Es un derbi, este año se nos han dado mejor y esperamos continuar con esa línea y poder pasar».
- Beñat Turrientes: «Va a ser un partido muy complicado. Mendizorroza es un campo muy difícil, que todos los años no ha costado. Va a ser un partido disputado y lo bueno es que es cerca de casa e irán muchos aficionados de aquí a animarnos».
¡Albacete – Barcelona!
Al equipo manchego le toca enfrentarse al Barcelona, que visitará el Carlos Belmonte.
- Jefté Betancor: «Lo vamos a dar todo. Le vamos a poner corazón, que ya lo pusimos en la otra eliminatoria. Es ilusionante y trataremos de dejarlo todo para intentar pasar, aunque será difícil. Vamos a intentarlo».
¡Empieza el sorteo de la Copa del Rey!
Se dan las pequeñas instrucciones para este sorteo de la Copa del Rey. ¡Se van a empezar a sacar las bolas!
Antonio Sivera, mano inocente
El guardameta del Alavés será mano inocente en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey.
- «Habla de los importante que es para nosotros la Copa. Cada uno lo intenta hacer lo mejor posible. Queremos seguir avanzando. Fue una victoria en casa, sabemos que la afición tiene gran recuerdo de la Copa del Rey. Son recuerdos que les gusta y queremos regalarle este año ese pase. Estamos a tres partidos. Es una competición que nos acerca a un título y estamos centrados en seguir avanzando. Jugar una final tengo entendido es algo único. Este año nos gustaría seguir avanzando porque es lo más cerca que podemos estar de un título, pero sabiendo que es difícil».
Aitor Ruibal
Habla el futbolista del Real Betis.
- «Si llegamos a la final algo habrá que hacer. Sabemos la importancia que tiene la Copa para el Betis y tenemos muchísima ilusión por llegar a esa final, pero para eso hay que ganar tres partidos antes. Sabíamos que era complicado ante el Elche, pero los últimos 25 minutos sacamos el corazón que tiene el Betis, tiramos de garra y conseguimos ganar la eliminatoria adelante».
Robert Navarro
También interviene el jugador del Athletic Club.
- «También preferimos jugar en casa. Sabemos que somos fuertes y quiero vivir la sensación de vivir la Copa en San Mamés. ¿Derbi? Serían dos partidos intensos, el de Liga y Copa. Cualquier rival que toque en estos cuartos va a ser difícil. Preferimos en casa con nuestra gente».
Beñat Turrientes
El centrocampista de la Real Sociedad habla sobre el sorteo de Copa del Rey.
«A partir de ahora todos los rivales son difíciles. El que toque, a afrontarlo de la mejor manera y esperamos que el partido sea en casa para jugarlo con nuestra afición. Hemos pasado grandes noches en Anoeta y es un fortín para nosotros».
Primera mano inocente
Antonio López Alfaro, ex futbolista del Albacete, sube al escenario para ejercer de mano inocente.
- «Con toda la ilusión de a ver qué nos toca y a ver si seguimos otra ronda para superar el récord de las semifinales.».
- «Es un sueño estar entre los ocho mejores equipos de la Copa del Rey. Queremos que el sueño se alargue todo lo posible. Estamos con siete equipazos. El que nos toque, bienvenido sea y le intentaremos ganar.».
Dónde se celebra el sorteo de cuartos de la Copa del Rey
El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey se está celebrando en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, en el salón Luis Aragonés.
Jefté Betancor
El delantero canario, verdugo del Real Madrid, habla desde la ciudad deportiva del Albacete.
- «Las sensaciones son muy bonitas, estamos viviendo un sueño y deseando conocer cuál es el siguiente rival para ponernos manos a la obra».
- «Bastante bien. Se dio un partido perfecto por parte de todo el equipo. Estoy feliz de haber metido dos goles y haber pasado la eliminatoria. La noche fue espectacular. Es con lo que cada niño sueña cuando es pequeño».
Minuto de silencio
El evento comienza con un sentido minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas del accidente ferroviario sufrido en Córdoba.
¡Comienza el evento de la Copa del Rey!
Arranca en Las Rozas este acto del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Saúl Ramos es el presentador del evento.
¿Cuándo será el sorteo de la semifinal de la Copa del Rey?
No ha empezado el sorteo de cuartos de final y ya muchos se preguntan cuándo será el de semifinales. Posiblemente sea el viernes 6 de febrero, justo al acabar los encuentros de cuartos, ya que la semana siguiente se disputará la ida de las semifinales.
Algo más de 5 minutos
No queda nada para que comience este sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic, Betis, Valencia, Alavés y Albacete están esperando a conocer ya a su rival.
Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey en directo y en vivo
Volvemos a repetir que este sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey se puede ver en directo por televisión por Movistar+ y Teledeporte y también por el canal de Youtube de la RFEF. Nosotros ofreceremos la narración en streaming y en vivo online gratis de todo lo que suceda en el salón Luis Aragonés.
Cuándo es el sorteo de la Copa del Rey
La pregunta que se hacen muchos tiene una respuesta simple: es hoy. El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey se celebra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este lunes 19 de enero y en breves momentos conoceremos cómo quedan confeccionadas las eliminatorias.
Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey
La RFEF anunció ya hace unos meses que las fechas elegidas para disputarse los cuartos de final de la Copa del Rey serían el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero.
Dónde ver por TV el sorteo de cuartos de la Copa del Rey
Este sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de diferentes canales como Movistar+ Plus o Teledeporte, pero en streaming también por los canales de la RFEF, como el de Youtube.
Posibles rivales del Barcelona en la Copa del Rey
Este será el sorteo más puro que se ha hecho hasta el momento en esta Copa del Rey, aunque hay un pequeño condicionante. El Albacete jugará contra un equipo de Primera en el Carlos Belmonte. Este, a priori, sería el rival más fácil para el Barcelona, pero a los de Hansi Flick les podría tocar cualquiera de los otros siete conjuntos que han llegado a esta ronda de cuartos de final.
Los bombos del sorteo de la Copa del Rey
El sorteo de la Copa del Rey va a ser, sin duda, emocionante, y habrá dos bombos en este acto de la RFEF. En el primero de ellos estará el Albacete, único equipo de segunda división. En el otro están el resto: Barcelona, Atlético, Athletic, Real Sociedad, Valencia, Betis y Alavés.
A qué hora empieza el sorteo de la Copa del Rey
Recordamos que este sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey comenzará a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No debería haber ningún tipo de retraso.
¡Todo preparado!
Falta apenas una horita para que comience el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Qué cruces tocarán? En un rato saldremos de dudas.
¡Betis – Atlético!
Y el último partido de los cuartos de final de la Copa del Rey lo jugarán el Real Betis y el Atlético en el Benito Villamarín.
Aitor Ruibal: «Partido duro, pero como contra todos los equipos que hay clasificados. Queríamos jugar en casa porque somos mucho más fuertes».